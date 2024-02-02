Le Figaro: негативные прогнозы не сбываются — российская экономика продолжает расти

Несмотря на санкции Запада, негативные прогнозы в отношении российской экономики по-прежнему не сбываются, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, причинами устойчивости экономики России стали развитие промышленности, рост государственных расходов, переориентация экспорта с Запада на Восток и помощь стран-посредников.

Несмотря на строгий санкционный режим, негативные прогнозы в отношении российской экономики по-прежнему не сбываются, пишет Le Figaro. Как показали недавние оценки Международного валютного фонда, в 2024 году её ВВП вырастет на 2,6% вместо предсказанных ранее 1,1%.

«Я думаю, что МВФ впечатлён устойчивостью российской экономики и улучшает свой собственный прогноз, прогнозируя сохранение двух факторов: высоких военных расходов, которые стимулируют общее потребление, и стабильных цен на российские углеводороды, а следовательно, значительных доходов бюджета», — считает директор Центра Россия — Евразия при Французском институте международных исследований.

Эпицентром роста российской экономики является промышленность. Государство вложило значительные средства в военно-промышленный комплекс. Обрабатывающая промышленность также находится на подъёме. Военная экономика и рост государственных расходов помогли поддержать доходы домашних хозяйств. Кремль также оказывает поддержку семьям военнослужащих на фронте и военнослужащим, занятым в обороне. Эта помощь коснулась 4—5 млн семей.

Кроме того, продажи сырой нефти и нефтепродуктов, составляющих основу российской экономической модели, продолжились, несмотря на санкции со стороны ЕС. Индия, которая увеличила закупки российской нефти в 14 раз, теперь вместе с Китаем закупает от 80% до 90% объёмов экспорта сырой нефти. В этом отношении санкции Запада оказали лишь ограниченное влияние, поскольку России удалось обойти потолок цен в размере $60 за баррель. «Результат: зафиксированная Россией потеря нефтяных доходов в 2023 году составила всего 14 процентов, а объёмы экспорта остались стабильными», — утверждает экономист Юбер Тестар.

Россия также успешно заменила на своём рынке западные высокотехнологичные и потребительские товары, обратившись к Китаю или другим азиатским странам и сочетая поставки с несанкционированным импортом через посредников, таких как Турция. «Трио Китая, Индии и Турции позволило кремлёвскому экспорту принести в казну 130 миллиардов долларов за два года», — отмечает экономист.

Что касается сырьевых товаров, то Россия только укрепила своё стратегически важное положение в международной экономике. «Российские ресурсы необходимы для мировой промышленности, в том числе западной. Алюминий, титан, не говоря уже о пшенице и продуктах питания», — отмечает Татьяна Кастуева-Жан. В период с июля 2022 года по июнь 2023-го страна экспортировала 59 млн тонн зерна, и ожидается, что в следующем сезоне экспортирует 61 млн тонн. Кроме того, Москва, крупнейший производитель удобрений, практически восстановила объёмы экспорта после падения на 22% в 2022 году.

На внутреннем рынке российские частные компании избежали санкций, установили новые партнёрские отношения внутри страны и за её пределами и продолжали поддерживать занятость на протяжении всего конфликта. Уход западных компаний освободил долю рынка для российских предпринимателей.

Финансовые санкции также оказали лишь ограниченное влияние: сумма замороженных активов Центрального Банка Российской Федерации (около $300 млрд) соответствует положительному сальдо торгового баланса России в 2022 году. Кроме того, юань заменил доллар и евро в качестве валюты для обслуживания внешней торговли России.