Министр ЮАР Наледи Пандор объявила, что 34 страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Дальнейшее увеличение организации станет победой для России и Китая, которые бросают вызов существующему миропорядку, в котором господствуют США, сообщает CNN.

Тридцать четыре страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Об этом на встрече с журналистами объявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, не уточнив, о каких именно государствах идёт речь, передаёт CNN.

По словам телеканала, Россия приняла заявки новых потенциальных участников. В этом году она стала председателем группы, которая значительно расширила своё глобальное влияние, когда в её состав вошли Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия и Египет.

БРИКС позиционирует себя как ответ Глобального Юга «Большой семёрке». Поэтому расширение организации широко рассматривается как победа Пекина и Москвы, которые стремятся изменить международную систему, в которой, по их мнению, несправедливо доминирует Вашингтон, отмечает CNN.

Китай играет активную роль в продвижении БРИКС. Лидер страны Си Цзиньпин продвигает альтернативный мировой порядок, налаживая более тесные партнёрские отношения с ключевыми мировыми игроками от России до Ближнего Востока и укрепляя международные организации, в которых Пекин имеет влияние.

Увеличение группы и сохранение интереса к ней со стороны десятков других стран также является стимулом для России, от которой дипломатически и экономически стремится отгородиться Запад. Позиция Москвы в качестве председателя БРИКС позволит Путину дать отпор этой изоляции и представить себя ключевым игроком на широкой дипломатической арене, подчёркивает CNN.