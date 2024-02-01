CNN Оригинал

CNN: расширение БРИКС позволяет Москве дать отпор западной изоляции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр ЮАР Наледи Пандор объявила, что 34 страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Дальнейшее увеличение организации станет победой для России и Китая, которые бросают вызов существующему миропорядку, в котором господствуют США, сообщает CNN.
CNN: расширение БРИКС позволяет Москве дать отпор западной изоляции
AP

Тридцать четыре страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Об этом на встрече с журналистами объявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, не уточнив, о каких именно государствах идёт речь, передаёт CNN. 

По словам телеканала, Россия приняла заявки новых потенциальных участников. В этом году она стала председателем группы, которая значительно расширила своё глобальное влияние, когда в её состав вошли Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия и Египет.
 
БРИКС позиционирует себя как ответ Глобального Юга «Большой семёрке». Поэтому расширение организации широко рассматривается как победа Пекина и Москвы, которые стремятся изменить международную систему, в которой, по их мнению, несправедливо доминирует Вашингтон, отмечает CNN.
 
Китай играет активную роль в продвижении БРИКС. Лидер страны Си Цзиньпин продвигает альтернативный мировой порядок, налаживая более тесные партнёрские отношения с ключевыми мировыми игроками от России до Ближнего Востока и укрепляя международные организации, в которых Пекин имеет влияние.
 
Увеличение группы и сохранение интереса к ней со стороны десятков других стран также является стимулом для России, от которой дипломатически и экономически стремится отгородиться Запад. Позиция Москвы в качестве председателя БРИКС позволит Путину дать отпор этой изоляции и представить себя ключевым игроком на широкой дипломатической арене, подчёркивает CNN.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
G7 Ближний Восток БРИКС Владимир Путин дипломатия Запад Китай Россия США экономика ЮАР
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров