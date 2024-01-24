GT: эксперты призывают европейских политиков налаживать взаимовыгодные контакты с БРИКС

Экономические процессы в странах, входящих в состав БРИКС, оказывают огромное влияние на глобальные рынки. Эта организация играет жизненно важную роль в глобальном управлении и имеет большие перспективы для развития, пишет в статье для Global Times эксперт по международным делам Джанкарло Элиа Валори. По его мнению, в перспективе США на фоне успехов БРИКС могут оказаться в невыгодном положении и потерять свою ведущую роль. Поэтому страны Европы, в том числе Италия, должны не терять времени и налаживать плодотворные контакты с БРИКС, подчёркивает автор.

БРИКС играет жизненно важную роль в глобальном управлении и экономическом развитии — и при этом коренным образом отличается от НАТО и других подобных альянсов, поэтому попытки сравнивать их являются ошибкой. БРИКС не имеет своей штаб-квартиры и не осуществляет никаких действий в военной сфере, занимаясь в основном экономическими вопросами и развитием сотрудничества, пишет на страницах Global Times итальянский эксперт Джанкарло Элиа Валори, почётный профессор Пекинского университета.



БРИКС объединяет усилия стран, стремящихся преодолеть западную империалистическую гегемонию и способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции и развития, подчёркивается в статье. Перед этой организацией стоят амбициозные цели: снизить последствия мирового экономического кризиса, улучшить общее качество жизни населения и внедрить высокие технологии в самых различных отраслях.



При этом все её члены придерживаются принципов равенства и взаимного уважения, отмечает автор. Все страны БРИКС относятся к категории развивающихся экономик и оказывают огромное влияние на мировые рынки, а их сотрудничество усиливает это общее влияние. Недавно полноправными членами этой организации также стали Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединённые Арабские Эмираты.



После их присоединения на долю БРИКС теперь приходится около 37,3% от всего мирового ВВП. Это расширение также усиливает влияние БРИКС в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, констатирует автор. Ранее также сообщалось, что более 40 стран проявили интерес к вступлению, в том числе 22 подали официальные заявки.



Организация также планирует запустить собственную платёжную систему, которую можно будет использовать в качестве альтернативы существующим вариантам. И хотя страны БРИКС различаются по уровню благосостояния, социального развития и науки, их объединяют высокие темпы экономического развития и общие глобальные цели, направленные на улучшение экономических отношений во всём мире, подчёркивается в статье.



При этом они ставят амбициозные планы, отмечает автор: эксперты полагают, что Китай и Индия за счёт беспрецедентных темпов экономического роста вскоре станут мировыми лидерами по поставкам промышленных товаров и услуг. В то время как Россия и Бразилия будут играть роль ведущих мировых поставщиков сырья, что позволит и дальше укреплять влияние БРИКС.



Члены этой организации постоянно заключают новые соглашения о тесном сотрудничестве в сферах энергетики, здравоохранения, науки и технологий. И поскольку они уже лидируют во многих областях на мировом рынке, США вскоре могут оказаться в невыгодном положении и потерять свою ведущую роль центра передовых технологий, производства и потребления, предупреждает автор.



Кроме того, группа БРИКС стремится улучшать качество жизни каждого из жителей этих стран. И хотя это происходит не так быстро, однако эта организация делает выдающуюся работу в этой сфере, подчёркивает автор. В то время как европейские — и в частности, итальянские политики — постоянно опасаются, что любая их международная политико-экономическая инициатива может вдруг задеть Вашингтон.



Остаётся лишь надеяться, что благодаря инициативе руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, которые традиционно составляют основу прогресса и развития как в Италии, так и во всём мире, политическая элита всё же найдёт подходящий момент, чтобы установить плодотворные контакты со странами БРИКС. Это могло бы активно способствовать увеличению ВВП и пошло бы на пользу для всей Италии, заключает автор.