БРИКС продолжает расширяться, пишет Bloomberg: министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что Саудовская Аравия присоединилась к ещё четырём развивающимся странам, вступившим в объединение с нового года. Пандор отметила, что в разработке находится модель для 17 стран-партнёров, а также механизм по использованию национальных валют для сделок в обход доллара.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ приняли приглашение присоединиться к БРИКС и теперь стали полноправными членами этого объединения, сообщает Bloomberg. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Россия, которая в этом году сменит ЮАР в качестве председателя, получила письменную заинтересованность во вступлении от 34 стран.

Как напоминает издание, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР договорились о расширении БРИКС с нового года на саммите, который проходил в Йоханнесбурге в августе. По словам Пандор, министры иностранных дел сейчас разрабатывают так называемую модель стран-партнёров, чтобы включить ещё 17 государств, которых не приняли в качестве полноправных членов.

Блок также разрабатывает механизм для использования национальных валют для торговли между странами-партнёрами. Министр иностранных дел ЮАР подчеркнула, что текущую международную платёжную систему, основанную на долларе, в БРИКС считают «несправедливой и дорогостоящей».