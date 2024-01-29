2023 год оказался для России отличным как с геополитической, так и с экономической точки зрения, заявил журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Россия стабильно побеждает на поле боя, она по сути демилитаризировала НАТО и США, предоставила глобальному Югу возможность отстраниться от Запада, а также на примере Украины показала всему миру, чем для него может обернуться дружба с Америкой.

Последствия плохого года для Украины и хорошего года для России огромны. Просто огромны. Дело не только в том, что Россия побеждает на поле боя, что она гораздо лучше оснащена, чем Украина, что она, по сути, демилитаризировала НАТО и США и оказалась, вероятно, в самом выгодном положении, какое только может быть, учитывая баланс сил в мире. Последствия куда более масштабны.

Они масштабны для экономической ситуации во всём мире, для геополитической ситуации. В этом плане из-за конфликта произошли значительные изменения. Неудачный для Украины год открыл двери для всех тех, кто находится за пределами коллективного Запада, для так называемого глобального Юга, дав ему возможность отстраниться от США, от НАТО, от экономической зависимости от доллара и перейти к многополярному миру. Именно этому Украина научила большую часть мира.

Она преподнесла урок даже таким верным союзникам США и НАТО, как Саудовская Аравия. Королевство Саудовская Аравия — это страна, которая из кожи вон лезла, чтобы быть верной США — по крайней мере, до администрации Байдена — во многих, если не во всех их начинаниях. Теперь эти отношения стали напряжёнными.

Саудовская Аравия поддержала БРИКС, присоединилась к нему, нормализовала отношения с Ираном при посредничестве Китая и очень стремится к укреплению отношений с Россией. Вся Западная Азия смотрит на Украину как на хрустальный шар, показывающий возможности того, что может случиться со странами, даже с Саудовской Аравией или ОАЭ, если они попадутся под руку США.

В общем, это вызвало в мире довольно драматичные изменения. Возвышение России на мировой арене теперь не только неизбежно, но и твёрдо закреплено. Россия может войти в учебники истории как страна, которая демилитаризировала НАТО, которая просто уничтожила западные санкциии. Она не просто сумела их пережить — это уже удалось многим странам. Иран, маленькая Эритрея, которая, надо признать, играет значимую роль на африканском континенте, Зимбабве, Венесуэла — все эти страны выжили. Они пережили санкции, а кто-то и не только пережил. Но Россия фактически уничтожила их и теперь живёт лучше, чем до санкций. Немногие страны могут таким похвастаться.

Таким образом, престиж России и её лидерство в мире выросли в разы. Теперь Россия не просто восходящая держава, а глобальная мировая сила. В учебниках истории, по крайней мере в тех, которые написаны не гегемонистами-победителями или, теперь вернее сказать, лузерами, а людьми, победившими их и трезво оценивающими ситуацию, будет сказано, что Россия победила империю. Россия победила США и НАТО в 2023 году. В общем, для России выдался хороший год.

Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.