Guardian: бездействие Европы угрожает безопасности континента

Европейский союз не готов решать колоссальное количество международных и внутренних вызовов, которые ждут блок в 2024 году, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. Как отмечает британский журналист, бездействие Брюсселя уже сейчас подрывает шансы Киева на победу.
В 2024 году Европейский союз ждёт огромное количество международных и внутренних вызовов, но блок не готов к их решению, предупреждает обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл.
Примером тому Тисдолл называет кризис в Красном море. При поддержке Ирана йеменские хуситы атакуют корабли в Красном море с начала войны между Израилем и ХАМАС. Указав на угрозу мировой торговле и свободному судоходству, США и Великобритания нанесли ответные удары. ЕС должен играть важную роль в противостоянии мятежникам. Около 40% торговли блока с Азией и Ближним Востоком проходит через Суэцкий канал. Но только Нидерланды оказали практическую помощь. В оправдание в Брюсселе заявили, что ЕС планирует запустить свою собственную миссию в Красном море. Тем не менее, несмотря на срочность, министры иностранных дел отложили принятие решения до 19 февраля.
Бездействие Брюсселя в решении внешнеполитических проблем вредит Украине, где Россия медленно, но верно одерживает верх. Неспособность придерживаться единого мнения 27 странами блока приводит к тому, что они никак не могут одобрить пакет помощи в размере €50 млрд. Более того, по отдельности страны ЕС также неспособны предоставить Киеву всё необходимое вооружение, а также боеприпасы, что ощущается особенно остро в условиях неспособности конгресса США договориться по вопросу выделения дополнительных средств Украине.
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