Politico: против Венгрии готовятся применить «ядерный вариант» — лишить голоса из-за Украины

Во время прошлого голосования по вопросу выделения помощи Украине Венгрия поддерживать инициативу не стала, и потому её не смогли принять. Если подобное произойдёт снова, то другие лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, как стало известно Politico.
На следующей неделе в ЕС назначено новое голосование о помощи Украине, и Politico отмечает, что оно имеет важнейшее значение: европейские страны хотят показать свою сплочённость по этому вопросу не только России, но и США, которые тоже никак не могут одобрить новый пакет помощи Киеву. Поэтому если Венгрия снова заблокирует выделение этой помощи, то Брюссель готов применить «ядерный вариант» — лишить Венгрию права голоса.
В частности, в общении с журналистами издания это подтвердили пять европейских чиновников и дипломатов. «Очевидно, что главы государств и правительств сыты по горло Орбаном», — приводит издание слова одного из своих собеседников.
Впрочем, некоторые страны опасаются применять такую меру, поскольку понимают, что вскоре она может быть принята и против них самих. В частности, это касается Словакии. К тому же в таком случае сами жители Венгрии будут настроены против ЕС. И с учётом того, что от украинского контрнаступления не видно никаких побед, в Европе всё больше растёт усталость от этой войны, пишет издание.
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