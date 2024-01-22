Bloomberg: Венгрия выступила против нового механизма помощи Украине в ЕС

Венгрия выступает против предложения Европейского союза создать новый фонд для военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Как сообщает агентство Bloomberg, Сийярто также намерен обсудить возможность снятия вето на встрече с главой МИД Украины 29 января. Решение Будапешта может быть изменено, если Украина предоставит «гарантии», что венгерские компании не будут добавлены в список международных спонсоров войны.

Венгрия выступает против предложения Европейского союза создать новый фонд для упрощения процесса отправки военной помощи на Украину, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт не поддерживает обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещается стоимость оружия, которое они отправляют Украине. Как отмечает агентство Bloomberg, размер фонда несколько раз расширялся, однако решения о выделении и расходовании средств требуют единодушной поддержки государств-членов.

Сийярто также завил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой 29 января. Венгрия рассмотрит возможность снятия вето, если Украина предоставит «гарантии», что венгерские компании не будут добавлены в список международных спонсоров войны.

Эти комментарии, сделанные после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, подтвердили обструкционизм Венгрии по отношению к Украине, которая пытается сохранить поддержку Запада для финансирования боевых действий, пишет Bloomberg. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет финансовой помощи Украине в размере $50 млрд на саммите ЕС в прошлом месяце.

Как напоминает издание, Венгрия, возглавляемая наиболее дружественным к России правительством в ЕС, последовательно отвергает поставки оружия своему восточному соседу. В настоящее время он блокирует выплату последнего транша в размере €500 млн из средств Европейского фонда мира.