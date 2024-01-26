RS: Киев близок к переломному моменту — окно для мирных переговоров закрывается на фоне иссякающей поддержки Запада

Окно возможностей для мирных переговоров между Москвой и Киевом, которое было вероятным ещё месяц или два назад, стремительно сужается, поскольку российская сторона уверена в своём преимуществе на поле боя, пишет Responsible Statecraft. Кроме того, финансовая поддержка Запада стремительно иссякает, а без неё Украина не сможет выполнять основные функции государства, такие как выплаты бюджетникам и осуществление правительственных программ.

Главная тема недели в Вашингтоне касалась необходимости срочных поставок оружия Киеву. Два высокопоставленных представителя администрации Байдена заявили конгрессу США о том, что если решение об очередном транше Украине не будет принято в ближайшее время, то Россия сможет победить на поле боя в течение нескольких месяцев или даже недель, пишет Responsible Statecraft.

В то время как европейские лидеры пытаются помочь ВСУ пополнить арсеналы на двусторонней основе, мало что можно сделать для укрепления обороны Украины и поддержания её экономики на плаву без поддержки США. Споры в конгрессе до сих пор не привели к консенсусу среди законодателей, у которых в приоритете стоит вопрос по мерам безопасности на собственной границе. К тому же становится всё более вероятным, что любое будущее финансирование Киева, если оно вообще появится, будет сосредоточено исключительно на предоставлении военной помощи в ущерб экономической поддержке.

Непредоставление Соединёнными Штатами экономической помощи Киеву нанесёт серьёзный урон украинскому правительству, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги для выплат бюджетникам и осуществления множества основных государственных функций, отмечает Responsible Statecraft.

Ситуация усугубляется тем, что Европейский союз, который был гораздо более щедр на выдачу бюджетных средств Киеву, нежели на военную помощь, сталкивается с собственными внутренними трудностями в поисках денег для будущего финансирования Украины. Пока ЕС рассматривает выделение нового пакета помощи объёмом $54 млрд, всё внимание приковано к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который долгое время выступал против поддержки Украины.

Тем не менее Запад питает надежду, что Орбан изменит своё мнение, как он уже это сделал, когда пропустил голосование за вступление Украины в ЕС в обмен на $11 млрд замороженных Евросоюзом венгерских средств.

Вся эта неопределённость поставила Украину в трудное положение, и следует быть готовым к тому, что Зеленский и украинские чиновники возложат вину за военные поражения ВСУ на Запад.

Динамика развития событий показывает, что окно возможностей для мирных переговоров, которое было достаточно вероятным ещё месяц или два назад, стремительно сужается, поскольку российская сторона уверена в своём преимуществе на поле боя, завершает автор статьи.