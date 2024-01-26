Скотт Риттер: если Украина продолжит отвергать переговоры, Россия дойдёт до польской границы

Россия не позволит Украине существовать в том виде, в котором она представляет для неё угрозу — поэтому Украина, поддерживающая отношения с НАТО, будет ликвидирована, заявил бывший морпех США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. Москва готова сделать всё, чтобы этот процесс прошёл мирно и без военной силы, но, если Киев и его союзники будут настаивать на отказе от переговоров, ради своей цели «Россия пойдёт до самой польской границы».

Сегодня утром появились сообщения — я не видел их подтверждения, но уже заметил эту новость в нескольких источниках: премьер-министр Великобритании Риши Сунак — уж не знаю, всерьёз или просто ляпнул — заявил, что британские солдаты готовы сражаться бок о бок с украинскими солдатами на Украине. Во-первых, есть ли у вас какие-либо источники, чтобы подтвердить или опровергнуть это? А во-вторых, если он действительно это сказал, он вообще в своём уме?

СКОТТ РИТТЕР, бывший морпех-разведчик США: Он сумасшедший. Численность британской армии сейчас — 76 тысяч человек, через пару лет она сократится до 56 тысяч. Она уменьшается, а не растёт. Британская армия больше не может собрать бронетанковую бригаду, вообще ни одну. У них ничего нет. Ноль. Вообще ничего. С чем он собирается идти и сражаться бок о бок с украинцами? Это просто глупо.

Думаю, дело в том, что Британия только что подписала этот договор о взаимной безопасности (с Украиной. — ИноТВ). Но ключевым аспектом данного пакта является то, что он вступает в силу только после окончания текущих боевых действий. Поэтому я полагаю, что Сунак имел в виду, что, как только договор вступит в силу, тогда британцы и будут сражаться бок о бок с украинцами. Но в силу он не вступит никогда, потому что Украина перестанет существовать.

Должен сказать вам, что после разговора с высокопоставленными политиками я понял одно: украинское государство обречено. Русские его уничтожат. Как бы мы ни называли Украину сегодня, в таком виде она уже не будет существовать. Поэтому любое соглашение, которое сейчас существует, не стоит даже той бумаги, на которой оно написано. Потому что в конце концов тот, кто его подписал, не будет у власти, как и правительство, которое он представляет. Это будет нечто совершенно иное, продиктованное русскими.

Планируют ли русские идти на Киев и дальше на запад или они будут довольствоваться русскоязычными, культурно русскими регионами на востоке, почти все из которых сейчас находятся под их защитой?

СКОТТ РИТТЕР: Россия не позволит Украине существовать в таком виде, в котором она представляет долгосрочную угрозу для России. Поэтому Украине, которая поддерживает отношения с НАТО и коллективным Западом, что она и делает сегодня, не будет позволено существовать. Россия готова вести переговоры об условиях ликвидации этой Украины таким образом, чтобы для достижения конечного результата России не требовалось применение военной силы. Но если украинцы и коллективный Запад будут настаивать на отказе от переговоров и борьбы, то Россия будет решать все свои задачи с помощью военной силы. А это значит, что Россия пойдёт до самой польской границы.

Это моё мнение. Я не услышал это от русских. Русские, с которыми я разговаривал, ясно дали понять, что Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков, эти четыре территории, которые находятся чуть дальше уже присоединённых четырёх регионов, вероятно, тоже станут Россией к тому времени, как конфликт закончится. Россия никогда не допустит, чтобы русскоязычное население или люди, считающие себя русскими, а не украинцами, жили под управлением Украины.

Кроме того, они не позволят существовать украинскому правительству, находящемуся под влиянием бандеровской идеологии. Россия уничтожит эту родину бандеровского движения, коей является Западная Украина. Способ уничтожения останется на усмотрение украинцев. Они могут пойти по лёгкому пути, а могут — по трудному. Но в конце концов там больше не будет статуй Степана Бандеры, не будет проспектов имени Бандеры — он перестанет быть национальным героем, а движение «Азов»* будет стёрто с лица земли.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.