Макгрегор: США готовы жертвовать украинцами до тех пор, пока это приносит доход американскому ВПК

Украина уже давно находится «на искусственном жизнеобеспечении» — и, если бы у Вашингтона была хоть капля человечности, он бы давно покончил с этой трагедией. Такое мнение высказал экс-полковник ВС США Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. Америку совершенно не интересует, что происходит на поле боя, пока это приносит выгоду её ВПК. Однако никакие деньги и оружие Запада уже «не изменят реальность на поле боя», уверен полковник.

Украина ведь на последнем издыхании, полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Разумеется. Украина уже давно держится только за счёт искусственного жизнеобеспечения. Сегодня я разговаривал с одним человеком оттуда, и он сказал, что, если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они бы покончили с этой трагедией как можно скорее.

Всё больше людей продолжают гибнуть без необходимости. Миллион человек стали жертвами этой войны. Всего полторы недели назад украинский генеральный прокурор доложил о 500 тысячах погибших. Кроме того, речь идёт и о не менее 500 тысячах раненых. Сколько из них уже никогда не смогут жить нормальной жизнью, можно только догадываться, но потери просто ужасают.

Украина истощена. Она истощает свою рабочую силу. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше украинцев покинет Украину, что станет катастрофой для страны и для украинской нации.

Полковник, в то время как мы с вами разговариваем, президент Байден ведёт переговоры с лидерами республиканцев в палате представителей, пытаясь прийти к какому-то соглашению. Я знаю, что часть вопроса касается и вас, и меня, и многих других людей, наблюдающих за нами, — это наша южная граница. Но другая часть сделки, о которой я хочу с вами поговорить, касается 68 миллионов долларов для Украины. Что они собираются делать с этими 68 миллионами? Им нужны люди, которых просто нет, чтобы, насколько я понимаю, управлять новым оборудованием, которое Вашингтон может им отправить.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, вы имели в виду 68 миллиардов.

Простите, вы правы. Миллиардов, спасибо.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. Не забывайте, что, с точки зрения людей на Капитолийском холме, которых в основном не интересует, что происходит на поле боя на Украине, большая часть этих денег пойдёт, как это было до сих пор, на закупки оружия и оборудования у министерства обороны — а оно, в свою очередь, переводит деньги в оборонную промышленность. Так что оборонная промышленность получает огромную прибыль. Сам президент заявил, что это «хорошо для Америки»: сборочные конвейеры работают, большое количество американцев трудоустроено и так далее.

Может быть, это и так. Но дело в том, что это не изменит реальность на украинском поле боя. А реальность там такова, что Украина проиграла эту войну и по крайней мере половина страны теперь будет, как я подозреваю, навсегда под контролем русских. Это во-первых.

Во-вторых, я уверен, что большая часть этих денег будет использована для оплаты труда бюрократов в Киеве и других местах на Украине, для поддержания пресловутых троллейбусов и поездов в рабочем состоянии. Несколько миллиардов, я уверен, исчезнут, как это уже случалось в прошлом. Они окажутся на банковских счетах на Кипре, Багамах или в других странах мира — там, где деньги приходят и уходят без тщательного отслеживания. Таким образом они отмывают деньги для своих друзей, входящих в это организованное преступное сообщество, которое мы, притворяясь, считаем полноценным национальным государством под названием Украина.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.