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Bloomberg: конфискация российских активов не поможет спасти Украину

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США и Европа не могут договориться о выделении Украине дополнительной помощи, и поэтому они рассматривают иной путь — конфисковать российские активы. Однако в своём подкасте Bloomberg отмечает, что из-за этого положение Украины может стать только хуже.
Bloomberg: конфискация российских активов не поможет спасти Украину
AP

Неспособность США и Европы одобрить выделение дополнительной помощи привело к тому, что Украине не хватает оружия, боеприпасов и человеческих ресурсов. Российский президент Владимир Путин не показывает никаких признаков, что он готов уступить, так что западные правительства теперь открыто обсуждают другой вариант — конфисковать замороженные российские государственные активы и передать их Украине.

 
Идея заставить Россию заплатить за агрессию своими активами имеет неоспоримую моральную и практическую привлекательность. Но если конфисковать суверенные активы сейчас, это может в итоге сделать положение Украины ещё хуже.
 
Россия будет оспаривать в суде разных стран любую конфискацию. Украина ещё много лет или даже десятилетий вряд ли получит доступ к деньгам, если все эти процедуры будут соблюдаться. В худшем случае скептики в США и Европе будут использовать отдалённую перспективу разблокировки российских активов как аргумент не отправлять новую военную помощь Украине.
 
Учитывая судебные препирательства, конфискация суверенных активов в таких масштабах создаст прецедент, который в будущем может быть неправомерно использован, подрывая стабильность международных отношений и экономических систем.
 
Начиная спорный процесс по конфискации российских активов, западные правительства смогут заявить, что они делают хоть что-то. Но это не поможет спасти Украину.
 
Дата публикации 25 января 2024 года.
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Bloomberg США Северная Америка
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