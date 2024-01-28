Reuters: Куба ждёт, что в 2024 году количество российских туристов вырастет на 35%

Туризм является ключевой для Кубы отраслью, которая сильно пострадала из-за коронавируса и американских санкций. Поэтому правительство надеется на то, что в этом году в страну приедет больше гостей из России, чем в прошлом. Как пишет Reuters, это станет необходимым «толчком для развития».

В прошлом году Куба не достигла поставленных целей по количеству туристов, пишет Reuters. Так что в 2024 году главной целью является возобновление активного туристического потока. В этом деле правительство рассчитывает на россиян.

В 2023 году остров посетили около 185 тыс. туристов из России, и «мы надеемся, что в этом году их число вырастет до 250 тыс. человек», — передаёт Интерфакс слова посла Кубы Хулио Антонио Гармендии. Это будет означать, что количество российских туристов увеличиться на 35%.

Туризм очень важен для Кубы, эта отрасль сильно пострадал от пандемии и американских санкций, которые затрудняют гражданам США посещать страну.

Москва же поддерживает с Гаваной очень хороший контакт. Например, на острове можно беспрепятственно использовать платёжную систему «Мир».

Даже несмотря на продолжающийся экономический кризис в стране, в этом году число туристов вырастет до 3,2 млн человек, что сильно поможет Кубе. В 2023 году страну в основном посещали туристы из Канады, России, и кубинцы из других стран.