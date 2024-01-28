Reuters: Куба ждёт, что в 2024 году количество российских туристов вырастет на 35%

06:44
Министр сельского хозяйства Польши Секерский призвал защитить фермеров от Украины
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что отмена пошлин для украинских товаров в ЕС приносит выгоду Украине в ущерб польским фермерам.
06:32
Гол Орлова принёс «Каролине» победу над «Аризоной» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:27
Telegraph: ВМС Британии не хватило огневой мощи для ударов по хуситам
Британские корабли оказались не в состоянии наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене.
06:21
24 сейва Самсонова помогли «Торонто» выиграть у «Виннипега» в матче НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:13
«Солнцепёки» группировки «Запад» нанесли удары по опорникам ВСУ под Купянском
Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Запад» нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении.
06:10
Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:09
Профессор: в 2024 году Запад откажется от риторики о победе над Россией
Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский выразил предположение, что в 2024 году Запад начнёт отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности её победить.
06:00
Врач: страдающим от холодовой аллергии стоит отказаться от напитков со льдом
Дарья Смирнова, дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC), объяснила в беседе с RT, что провоцирует холодовую аллергию и как справиться с её симптомами.
05:48
Россия поставила дружественным странам 76 млрд кубов газа в 2023 году
Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа.
05:23
Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион в интервью каналу PAI пожаловалась на большое количество русскоговорящих во Львове и назвала его «городом диверсантов».
05:13
Bild: ФРГ станет страной транзита оружия и военных в случае конфликта с Россией
Германия готовит оборонный план, согласно которому в случае конфликта с Россией она станет страной транзита оружия и военных.
05:09
Вертолёт Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вертолёт Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.
05:07
«Рёнхап»: КНДР запустила несколько крылатых ракет
КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья.
05:04
ВС России отбросили на юг и на запад штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные отразили на Купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР.
05:00
Россиянам дали советы, как правильно очистить автомобиль от снега и льда
Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказал RT, как правильно чистить автомобиль от снега и льда.
04:47
Журналист Боуз: в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией
Генералы западных стран не осознают всей серьёзности своих заявлений о войне с Россией.
04:35
Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало несколько взрывов, была слышна стрельба.
04:23
Байден назвал Трампа «действующим» президентом
Президент США Джо Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером.
04:17
Журналист Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса
Американская журналистка Томи Ларен гражданам заявила, что власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса.
04:08
Десантники ВС России сбили три беспилотника «Баба Яга» на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга» на Херсонском направлении.
03:58
В Дюссельдорфе около 100 тысяч человек вышли на акцию против правого экстремизма
Около 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе.
03:47
Главком ВМС Украины заявил, что Киев примет списанные корабли Британии
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту, возможно, придётся досрочно списать из-за нехватки моряков.
03:36
AC: простые американцы требуют закончить конфликт с Россией
Бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью журналу American Conservative, что американцы требую выйти из борьбы с Россией.
03:25
Atlantic: отказ от помощи Украине докажет разрушение США
Обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум выразила мнение,что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются.
03:15
Эксперт Хайс: происходящее в мире можно считать третьей мировой войной
Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны.
03:09
МИД России: Украина планирует украсть более $2 млрд российских активов
Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд.
02:50
«Известия»: журналист Графчикова получила ушибы после нападения на семинаре
Журналист «Известий» Наталия Графчикова получила множественные ушибы при нападении на неё на семинаре, который проводила VIP-коуч Инна Тлиашинова.
02:37
СК: разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
Разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки.
02:20
Полковник СБУ Стариков: Россия способна обрушить фронт на Украине
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил мнение в интервью YouTube-каналу Politeka, что российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ.
02:11
Глава ГУР Буданов: обмен пленными ВСУ и ВС России может пройти в ближайшее время
Глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил, что обмен ВСУ с ВС России может пройти уже в ближайшее время.
02:06
МИД России: население Украины с начала «майдана» сократилось на 21 млн человек
Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что население Украины с начала «майдана» сократилось с 46 млн до 25 млн человек.
01:58
На журналистов «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Подмосковье
На корреспондента и оператора газеты «Известия» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой.
01:57
Ковальчук — о встрече с фанатами «Спартака»: получилась очень душевная беседа
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что провёл очень плодотворную встречу с ведущими болельщиками столичной команды.
01:49
В Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе
Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь.
01:45
Корнеев: Антон Миранчук — идеальная история для «Трабзонспора»
Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что Антону Миранчуку стоит принять предложение «Трабзонспора».
01:43
Умер продюсер «Симпсонов» Джон Буш
Продюсер американского анимационного сериала «Симпсоны», обладатель премии «Эмми» Джон Буш скончался на 70-м году жизни.
01:38
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил на митинге сторонников в штате Невада, что не верит в желание НАТО защитить США.
01:34
Лидер британской партии «Наследие» Кертен: Россия не враг Великобритании
Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
01:32
Чесноков считает, что Шевченко далеко до уровня Медведева и Рублёва
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что уход российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва стал бы тяжёлой потерей для отечественного спорта.
01:21
СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления
Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления.
01:17
Хави — об уходе из «Барселоны»: не хочу быть проблемой для команды
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что вряд ли уже сможет добиться больших успехов с каталонской командой.
01:10
Трамп заявил, что США умирают, а на границе грядёт катастрофа
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге сторонников в штате Невада, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.
01:06
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1
«Монако» и «Марсель» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
01:04
МИД: «формула» Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине
Выдвинутая Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине.
01:03
Нигерия победила Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки по футболу
Сборная Нигерии нанесла поражение Камеруну в матче 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д'Ивуаре.
00:59
СБУ проводит обыски у чиновников Минобороны по подозрению в хищении $40 млн
Служба безопасности Украины проводит обыски у чиновников Минобороны страны по факту хищений около $40 млн на закупке снарядов.
00:54
Шайба и пас Овечкина не помогли «Вашингтону» победить «Даллас» в НХЛ
«Даллас» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:50
Замгубернатора: в районе обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону введут режим ЧС
Режим ЧС введут в районе пятиэтажки в Ростове-на-Дону, где происходит обрушение стены первого подъезда.
00:48
Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ в матче «Вашингтона» с «Далласом»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».
00:44
IHA: пассажирский поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой на западе Турции
Пассажирский поезд с иностранными туристами столкнулся с бетономешалкой в турецкой провинции Текирдаг на западе страны.