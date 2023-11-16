Die Welt: вместо Европы российских туристов потянуло на солнечные тропические пляжи

С начала боевых действий на Украине для граждан России стали недоступны многие места для отдыха, сообщает Die Welt. В Европе им уже не рады, поэтому россиян потянуло в тропические и солнечные страны за пределами ЕС. Самый большой прирост туристов из России наблюдается в Таиланде. В списке лидеров оказались Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы. Россияне также активно пользуются возможностью прямых перелётов в Индию и на Кубу. При этом в самой стране стремительно развивается внутренний туризм, рассказывает немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине Европа стала не очень доброжелательной по отношению к российским туристам, пишет Die Welt. По имеющимся данным, в 2022 году в страны Евросоюза прибыло на 84% меньше отдыхающих из России, чем в 2021-м. Связано это с тем, что им необходимо проходить очень долгий процесс оформления визы. А Прибалтийские страны, Бельгия и Чехия вообще прекратили выдачу россиянам разрешений на въезд. В Германию в период с января по май 2023 года въехало всего 52 тыс. граждан России. Для сравнения, в 2021 году их было 365 тыс.

Но это не значит, что россияне перестали отдыхать, продолжает немецкое издание. Просто теперь прохладному приёму Европы они предпочитают солнечные тропические страны. В первой половине 2023-го количество туристических поездок в Таиланд увеличилось на 1000% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До конца июня в страну въехало 792 тыс. россиян. В результате государство в Юго-Восточной Азии вырвалось на третью позицию в списке самых популярных мест для отдыха в России.

Первое же место продолжает занимать бесспорный лидер — Турция. В первой половине 2023 года туда прибыло 2,6 млн российских туристов. Для въезда не требуется виза. К тому же есть шесть прямых воздушных рейсов между российскими и турецкими городами, к примеру Антальей или Измиром. На данный момент россияне — это первая по численности категория отдыхающих в Турции. На втором месте за ними следуют немцы с 2,27 млн посетителей в период с января по июнь 2023 года.

Второе место в России сейчас занимают Объединённые Арабские Эмираты. Речь идёт о 800 тыс. туристов, приехавших в страну в первой половине этого года. В результате россияне стали в этой стране самой большой по численности категорией отдыхающих. В период с января по май один только Дубай посетили 554 тыс. граждан России.

На третьем месте находится вышеупомянутый Таиланд, продолжает Die Welt. Но российских туристов в большом количестве можно также найти в Египте, на Шри-Ланке и Мальдивах. Многие отдыхающие ездят в Индию и на Кубу, посещают Вьетнам, Малайзию и Индонезию. С 1 августа и Китай открыл для россиян безвизовый въезд в страну. Процветает в России и так называемый внутренний туризм. Из-за близости Крыма* к линии фронта число отдыхающих там сократилось ещё в 2022 году и продолжит сокращаться в 2023-м, но оно остаётся стабильно высоким. Также среди россиян популярны абхазские пляжи: в прошлом году их посетил 1 млн туристов. По имеющимся подсчётам, в нынешнем сезоне это число может вырасти до 1,5 млн, что сделает Абхазию вторым по популярности местом для отдыха после Турции.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).