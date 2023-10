NYP: эксперты исследуют новые фрагменты «Титана» для идентификации человеческих останков

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана несколько новых обломков подводного аппарата «Титан», который потерпел крушение в июне этого года. Внутри этих фрагментов обнаружили предполагаемые человеческие останки, которые были направлены на экспертизу, пишет New York Post. Эксперты полагают, что «Титан» взорвался всего спустя час и 45 минут после начала погружения к месту крушения судна «Титаник», в результате чего погибли все пять находившихся на борту пассажиров.

Береговая охрана США обнаружила новые обломки подводного аппарата «Титан», внутри которых находилось ещё несколько фрагментов «предполагаемых человеческих останков». Эти обломки были извлечены из глубин Атлантического океана на прошлой неделе, как сообщили официальные лица во вторник. По мнению экспертов, эта поисковая миссия может стать завершающей, пишет New York Post.



Специалисты по морской безопасности из состава Береговой охраны США смогли обнаружить и достать со дна океана несколько отдельных частей, в том числе неповреждённую титановую крышку «Титана» длиной 22 фута. Внутри поднятых на поверхность обломков были обнаружены фрагменты предполагаемых человеческих останков, которые были отправлены на медицинскую экспертизу, поясняется в статье.



Эти части подводного аппарата были расположены примерно в 1600 футах от знаменитого судна «Титаник», к которому он направлялся в июне этого года. Однако путешествие закончилось трагически: в результате взрыва, которой произошёл после погружения, погибли все пять находившихся на борту пассажиров, напоминает New York Post.



«Дополнительные фрагменты предполагаемых человеческих останков были тщательно извлечены из обломков «Титана» и отправлены на профессиональную медицинскую экспертизу в США», — говорится в заявлении Береговой охраны США.



Все эти обломки и другие вещественные доказательства, обнаруженные в ходе предыдущей поисковой миссии, будут тщательно изучены перед проведением ожидаемых общественных слушаний, посвящённых расследованию обстоятельств этой трагедии, поясняет New York Post.



Это была вторая — и вполне вероятно, завершающая поисковая миссия, после того как другие детали «Титана» и человеческие останки были обнаружены через десять дней после взрыва. Как полагают эксперты, подводный аппарат взорвался спустя всего час и 45 минут после погружения к месту крушения «Титаника», когда опустился на глубину около 12 тыс. футов.



Жертвами этой катастрофы стали генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш (61 год), французский эксперт по исследованию «Титаника» Поль-Анри Нарголе (77 лет), британский миллиардер Хэмиш Хардинг (58 лет), а также известный пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (48 лет) и его 19-летний сын Сулейман Давуд, напоминает New York Post. При этом Хардинг, Давуд и его сын заплатили за эту поездку, обернувшуюся трагедией, около $250 тыс. с каждого.



После происшествия были предприняты активные международные поиски пропавшей субмарины: спасатели торопились добраться до места крушения до того, как на борту «Титана» закончится кислород, однако их усилия оказались напрасными — никто из пассажиров не смог выжить.



Стоктона Раша, который пилотировал «Титан» во время этой поездки, позже обвинили в том, что он сам, по-видимому, игнорировал некоторые проблемы в сфере безопасности, которые могли возникать во время предыдущих погружений.



Кроме того, эксперты выдвинули версию, что карбоновый корпус подводного аппарата оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать многочисленные погружения. Компания OceanGate, организовывавшая данные поездки, после этого трагического происшествия обанкротилась, заключает New York Post.