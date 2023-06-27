Politico: трагическая гибель «Титана» вызвала споры о стоимости спасательных операций

Когда богатые искатели приключений идут на огромный риск, отправляясь в путешествия на грани выживания — кто должен платить за попытки их спасения, если эти приключения оборачиваются трагедией? Такой вопрос вновь привлёк внимание на фоне продолжительных и дорогостоящих поисков подводного аппарата «Титан», который недавно отправился исследовать затонувший «Титаник» и сам потерпел крушение, в результате чего погибли все пять человек, находившихся на борту, пишет Politico.



Эта проблема становится всё более актуальной, поскольку богатые путешественники в поисках адреналина и необычных приключений всё чаще поднимаются на огромную высоту, решают пересечь океаны или отправиться в космос, отмечается в статье. Когда с подводным аппаратом «Титан» была утеряна связь после того, как он погрузился в глубины Северной Атлантики для исследования обломков «Титаника», на его поиски были брошены большие силы и средства.



И как в рядах спасателей, так и среди большого числа людей, внимание которых было сосредоточено сначала на ходе спасательной операции, а затем на оплакивании тех, кто находился на борту потерпевшего аварию аппарата, это снова вызвало непростые разговоры о стоимости всех поисковых работ.



«Только что пять человек расстались с жизнью, и если сразу начинать говорить о страховке, то все затраты и усилия по их спасению могут выглядеть довольно бессердечными — но дело в том, что, в конце концов, это большие издержки», — пояснил Арун Упнеджа, декан Школы гостиничного администрирования Бостонского университета и исследователь туризма. По его словам, довольно много людей считают, что не нужно тратить деньги налогоплательщиков на спасательные работы, если зачастую искатели приключений достаточно богаты, чтобы покрыть издержки из своего кармана.



Известно, что каждый пассажир погибшего «Титана» заплатил по $250 тыс. за участие в рейсе, который закончился трагедией. «Мы не можем приписывать денежную стоимость поисково-спасательным операциям, поскольку Береговая охрана не связывает затраты со спасением жизни», — заявили представители компании, которая организовала это погружение.



Береговая охрана США в прошлую пятницу отказалась предоставить смету затрат на поиск «Титана», который, по предварительным данным, разрушился в результате взрыва при повышенном давлении вскоре после погружения. Среди пяти погибших были британский бизнесмен-миллиардер, а также отец и сын из одной из самых известных и обеспеченных семей из Пакистана, напоминает Politico.

Хотя расходы Береговой охраны на поисково-спасательные миссии подобного рода, вероятно, исчисляются миллионами долларов, однако федеральный закон обычно запрещает ей получать компенсацию, связанную с любой поисково-спасательной службой. Об этом рассказал Стивен Кертинг, поверенный из штата Мэн, специализирующийся на морском праве. Однако это не решает общего вопроса о том, должны ли богатые путешественники либо компании нести ответственность перед общественностью и властями за то, что сознательно идут на такие риски.







В частности, эти ресурсы пришлось активно задействовать в 1998 году, когда попытка миллионера Стива Фоссета облететь земной шар на воздушном шаре закончилась погружением в океан в 500 милях от Австралии. Королевские ВВС Австралии тогда направили на его поиски транспортный самолет Hercules C-130, а французский военный самолёт сбросил для Фоссета спасательный плот, прежде чем его подобрала проходящая мимо яхта.



Критики тогда предложили Фоссету оплатить счёт из своих средств, однако он отверг эту идею, говорится в статье. В конце того же года Береговая охрана США потратила ещё более $130 тыс. на спасение Фоссета и Брэнсона после того, как их воздушный шар упал в океан недалеко от Гавайев. Брэнсон тогда заявил, что готов оплатить расходы по спасению, если его об этом попросит Береговая охрана, но она не стала выставлять счёт.



Девять лет спустя, после того как самолёт Фоссета в 2007 году пропал в небе над Невадой, Национальная гвардия штата начала многомесячные поиски, в ходе которых были обнаружены обломки, оставшиеся после нескольких других аварий, произошедших несколько десятилетий назад, но миллионера так и не удалось найти. И это также вызывает вопрос о том, кто должен платить по таким счетам, подчёркивается в статье.



Проблема также заключается в том, что подобный авантюризм присущ не только состоятельным людям, отмечает Politico. Пандемия COVID-19 недавно вызвала всплеск посещений таких мест, как национальные парки, что повысило популярность скалолазания, пеших прогулок и других видов активного отдыха. При этом доступность мобильной связи придаёт многим излишнюю уверенность, поскольку они думают, что, если вдруг что-то пойдёт не так, им достаточно просто позвонить и моментально прибудет помощь, говорится в статье. «Это один из самых сложных вопросов, на который нужно попытаться найти ответ», — считает Пит Сепп, президент Национального союза налогоплательщиков. «Это никогда не должно касаться исключительно государственных расходов — и, возможно, даже не в первую очередь государственных расходов, — однако вы не можете не задумываться о том, как можно использовать ресурсы спасателей, которые ограничены», — также подчеркнул Зепп.

В некоторых местах действуют законы, согласно которым, например, водители вынуждены будут оплатить экстренные меры по спасению, если проигнорируют запрещающие знаки и баррикады на затопленных дорогах. Идея подобного «закона о глупых туристах» также регулярно обсуждается в Аризоне, где очень много неподготовленных людей отправляются на поиски приключений, а затем нуждаются в спасении во время рекордной жары.Однако большинство чиновников и волонтёров, занимающихся поисками пострадавших, выступают против того, чтобы эти услуги стали платными, рассказал бывший рейнджер Бутч Фараби, участвовавший в сотнях спасательных операций в Гранд-Каньоне и других национальных парках и написавший несколько книг на эту тему. Спасатели обеспокоены тем, что если люди будут знать, что им придётся оплачивать своё спасение, то «они не позовут на помощь сразу, как только это потребуется, — а к тому времени, когда они это сделают, будет уже слишком поздно», пояснил Фарби.Один из похожих вариантов действует на горе Эверест, где расходы по спасению в виде десятков тысяч долларов уже включены заранее в плату за разрешение осуществить восхождение. Ежегодно во время подъёма на гору погибает или пропадает несколько человек, что требует экстренного реагирования со стороны местных властей. В то время как правительство Непала требует, чтобы у всех альпинистов была оплачена страховка для спасателей, объём спасательных работ может сильно различаться: некоторые из них могут стоить несколько десятков тысяч долларов.В открытом море богатые яхтсмены, ищущие рекорды скорости и дальности, также неоднократно нуждались в помощи после кораблекрушений. В то же время власти Австралии довольно сдержанно комментируют регулярные спасательные операции у своих берегов. По их словам, они придерживаются своих «международно-правовых и моральных обязательств» по спасению людей, будь то лесные пожары, циклоны или кораблекрушения. В то же время правительство этой страны стремится ограничить маршруты яхтенных гонок — в надежде удержать искателей адреналина в тех районах, где риск того, что им может потребоваться спасательная операция, является минимальным, заключает Politico.