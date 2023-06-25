Sky News: полиция Канады изучает обстоятельства гибели экипажа «Титана»

Правоохранительные органы Канады начали расследование обстоятельств гибели пяти человек в результате аварии батискафа «Титан» при погружении к «Титанику», передаёт Sky News. Сейчас полиция ищет в трагедии признаки уголовного преступления и в случае их наличия начнёт полноценное расследование.

Канадская полиция выясняет обстоятельства гибели пяти человек при аварии батискафа «Титан», погружавшегося к затонувшему «Титанику», сообщает Sky News.

В субботу представитель Королевской канадской конной полиции Кент Осмонд подтвердил, что правоохранительные органы страны выясняют, нет ли в цепочке обстоятельств, приведшей к гибели экипажа батискафа, признаков уголовного преступления. Если указывающие на это обстоятельства будут обнаружены, полиция начнёт полноценное расследование.

«Подозрений на преступную деятельность как таковых нет, но Королевская канадская конная полиция предпринимает первые шаги, чтобы оценить, пойдём ли мы по этому пути», — отметил Осмонд в ответ на вопрос, есть ли у полиции подозрения на наличие уголовного преступления.

В рамках расследования представители Агентства по безопасности на транспорте Канады поднялись на борт судна Polar Price. Следователи провели беседы с экипажем судна, которое доставило «Титан» к месту погружения в Атлантическом океане и с которого с батискафом поддерживалась связь до момента аварии.

Как напоминает Sky News, связь с экипажем «Титана» была потеряна в воскресенье, 18 июня, через два часа после начала погружения. По данным Береговой охраны США, подводный аппарат взорвался под водой, в результате чего все пассажиры батискафа погибли. В четверг в районе поисков, всего в 400 м от «Титаника», были обнаружены обломки «Титана».