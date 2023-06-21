NBC: время на исходе — в Атлантике пытаются найти местонахождение пропавшей подлодки с пятью туристами на борту

Поисково-спасательная операция в водах Атлантики в самом разгаре. Специалисты считают, что у пассажиров осталось воздуха на полтора дня, а местоположение пропавшей подлодки всё ещё не определено. По информации NBC, американские транспортные самолёты везут спасательное оборудование к Ньюфаундленду, однако потом его надо перегрузить на корабли и доставить к зоне поисков. А время уже на исходе.

Сегодня время и расстояние в зловещих глубинах Северной Атлантики работают против пяти человек, которые остаются затерянными на под водой в глубоководном аппарате, и против их возможных спасителей. То, что начиналось как туристическая экспедиция к обломкам «Титаника», превратилось в злополучное путешествие. О судне ничего не было слышно с самого начала погружения в воскресенье.

Представители береговой охраны утверждают, что если подлодка цела, у пассажиров, вероятно осталось меньше двух дней пригодного для дыхания воздуха. Сегодня вечером международная армада кораблей и самолетов формируется более чем в 400 милях от Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Но одно дело найти батискаф, совсем другое — попытка реального спасения в сокрушительных океанских глубинах, которая может оказаться невозможной. Том Кастелло передаёт из Бостона, где координируется поисковая операция.

Зона поиска размером с Коннектикут в неспокойных водах Северной Атлантики. Сегодня подводный беспилотник частной компании спустился в воду, чтобы помочь в поисках потерянной подлодки размером примерно с минивэн. На её борту: Хэмиш Хардинг, миллиардер, который гнался за экстремальными приключениями по всему миру, британский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом, французский подводник Поль-Анри Нарголе и основатель и глава компании Ocean Gate Стоктон Раш, который обсудил возможные риски в эфире недавнего подкаста.

СТОКТОН РАШ, основатель и президент компании Ocean Gate: Я больше всего беспокоюсь о тех факторах, которые могут помешать мне подняться на поверхность: выступы, рыболовные сети, опасность запутывания.

Обломки «Титаника» лежат на дне океана на глубине почти 13 000 футов (около 4 км — ИноТВ), где давление примерно в 400 раз выше, чем на уровне моря. Ни один дайвер не смог бы это выдержать. Даже подводная лодка военно-морского флота класса «Лос-Анджелес» имеет максимальную глубину 2-3 тысячи футов.

Тим Тейлор руководил десятками глубоководных миссий в поисках обломков времен Второй Мировой войны.

ТИМ ТЕЙЛОР: Ракеты взрываются наружу, а подводные аппараты взрываются внутрь. Они давят на самих себя, как тюбик с пастой.

Но учитывая, что время на исходе, береговая охрана Канады и Соединённых Штатов, корабли и самолёты координируют масштабный поиск по секциям, разыскивая любые признаки того, что подлодка поднялась на поверхность. Ответа пока нет. Если подлодка не повреждена, то, возможно, в ней осталось воздуха всего на полтора дня.

КАПИТАН ДЖЕЙМИ ФРЕДЕРИК, береговая охрана США: Это очень сложная поисковая операция. Объединённая команда работает круглосуточно, чтобы задействовать все доступные ресурсы и экспертные знания.

Батискаф под названием «Титан» никогда не был сертифицирован. По соображениям безопасности болты на люки можно открутить и открыть только снаружи, а не изнутри, а запускается он с помощью игрового контроллера. Военно-морской флот сейчас доставляет на место спасательную технику на случай, если субмарину придётся доставать из океана.

РЕПОРТЁР: Если ваши глубоководные аппараты сумеют найти эту подлодку, есть ли какая-либо возможность поднять ее и спасти людей на борту?

КАПИТАН ДЖЕЙМИ ФРЕДЕРИК: У нас собралась целая команда ведущих специалистов нашей страны. Если мы дойдём до такой точки, то наши эксперты будут решать, каким будет следующий шаг.

Но время имеет решающее значение. Терри Верт — бывший астронавт и близкий друг Хэмиша Хардинга, связывался с ним прямо перед погружением.

ТЕРРИ ВЕРТ, друг Хэмиша Хардинга: Он прислал мне сообщение со словами: «Эй, мы сегодня спускаемся к «Титанику»!

Есть надежда, что все пятеро живы.

ТЕРРИ ВЕРТ, друг Хэмиша Хардинга: Я предполагаю, что они застряли где-то в грязи или запутались где-то в «Титанике». Это поисково-спасательная операция. Значит вначале мы должны их найти.

Том, что еще вы можете сообщить нам об этом спасательном оборудовании, которое ВМФ срочно доставляет на канадский Ньюфаундленд?

ТОМ КАСТЕЛЛО, корреспондент: Нам сообщили, что семь военно-транспортных самолётов S-17 прямо сейчас доставляют спасательное оборудование из Буффало в Ньюфаундленд. Но потом им надо перегрузить это всё на корабль или корабли и довезти его до зоны поисков. На это может уйти несколько дней, а время на исходе. У них осталось совсем мало времени.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.