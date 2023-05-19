ABC News: учёные создали самую точную трёхмерную модель затонувшего «Титаника»

Группа учёных сделала более 700 000 снимков, чтобы создать новое самое точное изображение «Титаника» в трёхмерном формате. Такой уровень детализации встречается впервые. Затонувшее судно показано с разных ракурсов. Здесь есть даже радиорубка, парадная лестница и каюты пассажиров.

И наконец, предлагаем вам впечатляющие новые изображения «Титаника».

«Титаник», каким вы его никогда не видели. Группа учёных-исследователей использовала подводные камеры, чтобы составить карту «Титаника» с таким уровнем детализации и чёткости, какого до сих пор ещё не было. Они создали первый в истории полноразмерный цифровой снимок этого корабля.

Точная трёхмерная модель показывает затонувшее судно с разных ракурсов: нос, корма, котёл, гребной винт, радиорубка. Даже парадная лестница и каюты. Исследовательская компания Magellan сделала более 700 000 снимков и затем собрала их воедино, чтобы создать это новое изображение.

«Титаник» затонул 111 лет назад в 1912 году. Тогда погибло более полутора тысяч человек. Партнёром этого проекта выступила компания Atlantic Production. В ней заявили, что такой прорыв позволил команде использовать научные методы, чтобы раскрыть подробности трагедии и выяснить, что на самом деле произошло с экипажем и пассажирами в ту роковую ночь.

Сегодня мы показываем вам впечатляющие новые изображения «Титаника» спустя более века на дне океана.

Что ж, технологии действительно дают потрясающие возможности.

Дата выхода в эфир 18 мая 2023 года.