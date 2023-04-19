TRT World: новым флагманом турецкого флота станет «перевозчик дронов»

В Стамбуле состоялась презентация крупнейшего корабля турецкого флота TCG Anadolu, сообщает TRT World. Это судно будет способно принимать на своём борту десятки беспилотников и вертолётов, а также танки и прочую бронетехнику.

На стамбульском берегу Босфора прекрасный, солнечный вечер — и Турция представляет общественности гордость своего флота, флагман TCG Anadolu. Это крупнейший турецкий военный корабль. Он был построен на турецкой верфи Седеф с использованием технологий от испанского консорциума. Anadolu способен нести на своём борту лёгкие самолёты и беспилотники.

ОУБАЙ ШАХБАНДАР, корреспондент TRT World: За моей спиной вы видите TB-3 Bayraktar, это последняя версия самого продвинутого турецкого боевого беспилотника. Этот корабль также известен как перевозчик дронов: он способен принять десятки дронов, включая новейший MIUS Kizilelma, также известный как «красное яблоко». Это беспилотник на реактивной тяге, его двигатели совместного турецко-украинского производства. Прямо за ним находится вертолёт Seahawk, который способен обеспечивать защиту Anadolu от подводных лодок, других военных кораблей, а также осуществлять поисково-спасательные миссии.

Быстро развивающиеся и проверенные в бою турецкие беспилотники должны усилить возможности турецкого флота по проецированию силы в трудных условиях. Дроны помогут Anadolu выявлять и противостоять угрозам, находящимся далеко за пределами видимости.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: TCG Anadolu — это первый в мире военный корабль для беспилотников. TB-3 Bayraktar, Kizilelmaи и Hurjet смогут приземляться и взлетать с этого корабля. Этот корабль также несёт на борту танки и бронемашины-амфибии, с помощью которых он может выполнять военные и гуманитарные задачи в любом уголке мира.

Сотни местных жителей собрались в стамбульской гавани, чтобы поглядеть на корабль. Вне всяких сомнений, здесь ощущается национальная гордость.

УМИТ ЭРДОГДУ, морской механик: Этот корабль на 70 процентов построен из турецких компонентов. Мы становимся сильнее в этой области. Я так горжусь, это прекрасно. Благодаря этому кораблю мир увидел силу Турции в этой области.

Учитывая всю огневую мощь, которую Anadolu несёт на своём борту, он, без сомнения, будет мощной силой в открытом море.

Дата выхода в эфир: 18 апреля 2023 года.