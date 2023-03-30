WT: бюджет ВМС США не поспевает за быстро растущим флотом Китая

Оборонный бюджет США не поспевает за наращиванием военного потенциала Китая, даже несмотря на то что Вашингтон называет Пекин основным «вызовом» для себя, передаёт The Washington Times. Во время слушаний в сенате представители Республиканской партии заявили, что выделения $255,8 млрд на ВМС и Корпус морской пехоты на 2024 финансовый год недостаточно.

Представители Республиканской партии в сенате заявили, что оборонный бюджет администрации президента США Джо Байдена не поспевает за наращиванием военного потенциала Китая или даже за текущим уровнем инфляции в Соединённых Штатах, сообщает The Washington Times.

Во вторник во время слушаний в сенате, посвящённых выделению $255,8 млрд на ВМС и Корпус морской пехоты на 2024 финансовый год представители Республиканской партии осудили запрос на финансирование. Основная проблема, по их мнению, состоит в том, что это не позволит Вашингтону поспеть за масштабной судостроительной программой Пекина и даже приведёт к уменьшению американского флота к 2028 году.

Так, по словам сенатора от штата Мэн Сьюзен Коллинз, запрошенный бюджет не отражает «ускоряющуюся угрозу» со стороны Китая, который, как неоднократно отмечали чиновники администрации Байдена, является главным «вызовом» для США. Коллинз уточнила, что по плану президента, к концу следующего пятилетия в составе ВМС страны будет 291 корабль.

«Это меньше, чем сегодняшний флот из 296 кораблей, и значительно меньше, чем требования ВМС в 373 корабля», — отметила политик, добавив, что у Китая к 2030 году, как ожидается, будет флот из более чем 440 кораблей.

По словам Коллинз, ежегодно американский флот тратит около 24 млн баррелей топлива. При составлении бюджета Пентагон исходил из того, что цена на топливо будет составлять $140 за баррель. Но в тот самый день, когда бюджет был обнародован, цена подскочила до $169 за баррель, что на 20% больше, чем было заложено в бюджет. При этом повышение цены на $1 за баррель влечёт за собой рост расходов на $24 млн.

Как напоминает The Washington Times, ВМС США планируют отказаться от использования трёх десантных кораблей и по меньшей мере двух крейсеров. Министр военно-морских сил Карлос Дель Торо заявил сенаторам, что эти корабли обладают «ограниченным боевым потенциалом». При этом, по словам министра, американские военные корабли «более современные и смертоносные», чем корабли Китая.

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей призвал не сравнение количество кораблей во флоте разных стран, так как число кораблей не является мерилом военной мощи. По его словам, военно-морские силы страны не могут позволить себе продолжать содержать корабли, созданные для «ушедшей эпохи». «Сохранение старых кораблей, которые не пригодны для использования или работы, не сделает наш флот сильнее», — приводит издание слова Гилдея.