N-TV: на Украине вновь потребовали от ФРГ поставки военных кораблей

Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал от генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера поставки военных кораблей в ходе визита последнего в Киев, сообщает N-TV. Как пишет издание, Бройер пообещал продолжить сотрудничество ФРГ и Украины в оборонительной сфере.

Генеральный инспектор вооружённых сил ФРГ Карстен Бройер посетил Киев, сообщает N-TV. В ходе своего визита он пообещал продолжить сотрудничество Германии и Украины в оборонительной сфере.

«Я хочу подтвердить, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — приводит издание слова Бройера. Он также заявил, что усиленное сотрудничество между двумя странами служит цели укрепления безопасности всей Европы.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Бройера за уже переданную Германией военную технику, пишет N-TV. Кроме того, Резников призвал Берлин поставить Украине военные корабли. «Наша совместная задача состоит в том, чтобы создать устойчивую систему международной безопасности, а безопасность морского сообщения в Чёрном и Азовском морях является важным элементом этой системы», — приводит N-TV слова Резникова.

Издание напоминает, что это уже не первый такой запрос в адрес ФРГ со стороны Киева. Как отмечает N-TV, украинские силы самостоятельно затопили флагман своего флота фрегат «Гетман Сагайдачный» после начала российской спецоперации.