ZDF: Германия первой отправила Украине обещанную систему Patriot для защиты от России

Германия стала первой страной, сдержавшей обещание и отправившей на Украину систему противовоздушной обороны Patriot, сообщает немецкий телеканал ZDF. Ранее украинский персонал был обучен эффективному использованию этих систем для защиты от российских воздушных атак. Patriot может поражать цели на расстоянии около 100 км и высоте до 30 км.
Германия передала Украине обещанную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских атак, сообщает немецкий телеканал ZDF. Система вооружения была поставлена, заявило правительство Германии на своей странице, посвящённой помощи оружием Украине. Таким образом, Германия стала первой страной, осуществившей поставку системы Patriot на Украину. Также это собираются сделать США и Нидерланды.
Совсем недавно оперативные группы, подготовленные США и Германией, продемонстрировали свои возможности в ходе совместных учений на военном объекте одного из партнёров НАТО. Украинский персонал противовоздушной обороны был обучен последним штрихам для успешного использования систем Patriot для защиты от российских воздушных атак, утверждает немецкий телеканал.
Как сообщает ZDF, Patriot — одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Она может использоваться для борьбы с самолётами, баллистическими и крылатыми ракетами противника.
На расстоянии около 100 км и на высоте до 30 км оборонительные ракеты могут поражать цели в пространстве вокруг позиции в зависимости от используемой ракеты.
Вместе с США Германия согласилась предоставить Украине по одной современной системе противовоздушной обороны для защиты от российских атак, отмечает немецкий телеканал.
Перед лицом массированных российских воздушных атак Украина в прошлом году сделала срочный запрос на систему Patriot. Германия уже поддержала украинскую противовоздушную оборону, поставив зенитные танки Gepard и современную систему ПВО Iris-T, подчёркивает ZDF.
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