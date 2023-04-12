FAZ: бундесвер не сможет выполнить обязательства перед НАТО из-за недофинансирования и Украины

Бундесвер не в состоянии полностью выполнить свои обязательства перед НАТО, а боеготовность дивизии, которую страна обещала предоставить в распоряжение альянса к 2025 году, удастся обеспечить лишь «в ограниченной степени», говорится в докладе инспектора Сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенанта Альфонса Майса, пишет Frankfurter Allgemeine. Кроме того, в докладе указывается на риск дальнейшего снижения боеготовности всей немецкой армии из-за «продолжающегося недофинансирования» и оказания военной помощи Украине.
Бундесвер не в состоянии полностью выполнить свои обязательства перед НАТО. Боеготовность дивизии, которую страна обещала предоставить в распоряжение альянса к 2025 году, удастся обеспечить лишь «в ограниченной степени», говорится в докладе инспектора Сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенанта Альфонса Майса, подготовленном для генерального инспектора бундесвера. В докладе утверждается, что даже обращение к запасам всех сухопутных сил ФРГ не сможет обеспечить полного материально-технического оснащения дивизии, пишет Frankfurter Allgemeine.
По словам Майса, приведение в боевую готовность второй дивизии, которую бундесвер обязался предоставить к 2027 году, также «нереалистично».«В 2027 году дивизия не будет в достаточной степени оснащена крупногабаритной техникой», — утверждает инспектор.
Как отмечает издание, дивизия — крупное военное соединение в вооружённых силах многих государств. В бундесвере в состав дивизии могут входить более 20 тыс. военнослужащих.
Майс указывает на риск дальнейшего снижения боеготовности всех сухопутных сил ФРГ из-за «продолжающегося недофинансирования» и оказания военной помощи Украине, в рамках которой бундесверу приходится отдавать свою технику, а также тратить время и силы на подготовку украинских военнослужащих. По его оценкам, если ситуация не будет выправлена, немецкая армия «не сможет выстоять в условиях интенсивных боевых действий», а также «сможет выполнять свои обязательства перед НАТО лишь в ограниченной степени».
В середине марта уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль, представляя ежегодный доклад о положении бундесвера, заявила: «Бундесверу не хватает всего». Она призвала к значительно более быстрым темпам инвестиций, передаёт Frankfurter Allgemeine.
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