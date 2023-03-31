Der Spiegel: новый антирекорд — в бундесвере больше увольнений, чем новобранцев

23:28
Денисов: между Абаскалем и Ваноли есть большая разница в организации быта
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов сравнил работу Гильермо Абаскаля и Паоло Ваноли на посту главного тренера столичной команды.
23:24
Reuters: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда
Соединённые Штаты могут 3 апреля объявить об очередном пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд.
23:24
Байден спутал название города с музыкальным журналом
Президент США Джо Байден спутал название города Роллинг-Форк в Миссисипи с названием музыкального журнала Rolling Stone.
23:12
Кафанов: Лантратов не был вызван в сборную из-за сложностей с оформлением визы Ирана
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов не был вызван на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды.
23:10
В Швейцарии более десяти человек пострадали после схода с рельсов двух поездов
В муниципалитетах Бюрен-цум-Хоф и Люшерц в швейцарском кантоне Берн более десяти человек получили травмы в результате схода с рельсов двух поездов.
22:57
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны России.
22:55
В ДНР создадут два лечебно-реабилитационных центра МЧС России
Два лечебно-реабилитационных центра МЧС России, направленных на оказание медицинской помощи и реабилитацию — «Спасатель» и «Донецкий», — создадут в Донецкой Народной Республике.
22:45
ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в сирийской провинции Хасеке
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что провокационные действия со стороны ВС США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, Россия выразила протест.
22:42
Медведев на пятом турнире ATP подряд добрался до финала
Россиянин Даниил Медведев отличился очередным достижением в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне 2023 года.
22:32
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами
Россиянин Даниил Медведев оформил выход в финал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
22:30
Российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо
Замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов заявил, что российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо.
22:24
Уволенный агроном «Ростов Арены»: пусть великий Карпин сам поле делает
Агроном домашнего стадиона «Ростова» Альберт Ченибалаян прокомментировал увольнение со своего поста.
22:19
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких украинских регионах, а также районах, пока что подконтрольных ВСУ.
22:19
Боевой робот «Маркер» запустят в серию с ПТРК «Корнет» в качестве основного вооружения
Российский боевой робот «Маркер» получил в качестве вооружения противотанковый комплекс «Корнет», управляемая ракета которого способна пробить более одного метра брони.
22:10
Премьер Белоруссии заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что экономика страны соблюдает заданную траекторию.
22:03
Бушманов: «Спартаку» точно нужен новый центральный защитник
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, какую линию необходимо усилить красно-белым.
22:00
В МИД Турции вызвали посла Дании из-за акций в отношении Корана и турецкого флага
МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре в связи с «нападением» на Коран и турецкий флаг.
21:47
Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани
Россиянка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль международного турнира по фехтованию на шпагах в Казани.
21:43
Кабмин России утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.
21:32
В Ростовской области 14,5 тысячи жителей всё ещё остаются без света из-за непогоды
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что 14,5 тыс. жителей региона всё ещё остаются без электричества из-за непогоды.
21:28
«Лента» планирует прекратить листинг GDR на Лондонской бирже 4 мая
Ретейлер «Лента» намерен 4 мая прекратить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
21:19
МОК — о делегировании федерациям решений о допуске россиян: так устроен спорт
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии будут принимать международные федерации.
21:19
QIWI продлит паузу в дивидендах из-за проблем с финансовой инфраструктурой
Акции компании QIWI во время торгов на Московской бирже снижались более чем на 5% после решения совета директоров не распределять дивиденды за прошлый год.
21:13
Слуцкий провёл переговоры с присоединившимися к молдавскому «Движению для народа»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл беседу с вышедшими из молдавской социалистической партии и решившими присоединиться к молдавскому «Движению для народа» политиками Александром Нестеровским и Ириной Лозован.
21:08
Минюст России включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского.
21:06
Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала позицию МОК по допуску россиян
Руководство Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) высказалось о новых условиях по допуску спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
21:06
В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств
Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов.
20:57
Мариуполь и Бердянск включили в реестр морских портов России
Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России.
20:55
Латынина считает, что не стоит соглашаться на условия МОК
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказалась об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.
20:43
Ренан пропустит матч с «Ростовом» из-за вызова в молодёжную сборную Бразилии
Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
20:41
На трассе М-12 Москва — Казань планируется запустить беспилотные грузоперевозки
Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.
20:40
Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине может продлиться от двух до четырёх лет
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявил, что бои на украинской территории могут затянуться на два или даже четыре года.
20:27
Экс-президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля
Бывший президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля.
20:20
Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России на турнирах LTA
В Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) рассказали о правилах поведения спортсменов и болельщиков из России и Белоруссии на турнирах на территории Соединённого Королевства.
20:19
CNN: решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии сдержало Запад на Украине
Эксперт Кейр Джайлз в материале для CNN заявил, что решение российского лидера Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло удержать Запад от полноценной поддержки Украины.
20:14
Минцифры: удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ
В Минцифры заявили. что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).
20:08
Ряд стран ЕС призвали главу ЕК решить проблему с украинским зерном
Лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
20:05
Митрофанов: чиновники УЕФА в кулуарах выступают за отмену отстранения России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о скором возможном допуске отечественных сборных и клубов к участию в международных турнирах.
20:04
Трамп предупредил сторонников: «Идут не за мной, а за вами»
Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал статус, связанный с угрозой его ареста и обращённый к его сторонникам.
19:53
В ВСУ подтвердили использование американских высокоточных бомб JDAM
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что украинские боевики действительно начали использовать бомбы JDAM в зоне конфликта.
19:52
Российские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) назвала условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах на территории Соединённого Королевства.
19:43
CNN: в НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах
В Североатлантическом альянсе запретили своим сотрудникам скачивать приложение соцсети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.
19:36
Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено
Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина полностью восстановлено.
19:33
Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
19:31
ФСВТС назвала передачу Словакией Киеву МиГ-29 грубым нарушением международных договоров
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сообщила о грубом нарушении Братиславой международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Киеву МиГ-29.
19:30
Суд отправил под арест заместителя губернатора НАО Блощинского по делу о взятке
Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского в связи с делом о взятке в размере 2 млн рублей.
19:21
Детский психолог Наумова посоветовала родителям уделять время детям во избежание проблем
Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, какие меры стоит принять родителям в случае, если их дети проявляют жестокость по отношению к своим сверстникам.
19:18
«Спартак» сыграет с «Торпедо» 15 апреля в «Лужниках»
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала обновлённое расписание матчей 23-го тура национального чемпионата.
19:16
Промышленность Белгородской области получит более 500 млн рублей федеральной поддержки
Заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что промышленности Белгородской области выделят 500 млн рублей в качестве федеральной поддержки.
19:15
Foreign Policy отметило успехи работы RT Arabic на Ближнем Востоке
Американское издание Foreign Policy отметило успехи работы российских СМИ, в частности телеканала RT Arabic и агентства Sputnik Arabic, на Ближнем Востоке.