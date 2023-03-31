Der Spiegel: новый антирекорд — в бундесвере больше увольнений, чем новобранцев

Численность немецкой армии сокращается второй год подряд, пишет Der Spiegel. В 2022 году службу в бундесвере покинуло рекордное количество солдат, а именно 19 500. Таких показателей страна не видела с 2017 года. Этой зимой личный состав уменьшился до 183 050 бойцов, что ставит под угрозу амбициозные планы властей по увеличению армии, рассказывает немецкое издание.

Численность немецкой армии сокращается, сообщает Der Spiegel. По информации министерства обороны, второй год из бундесвера уходит больше людей, чем приходит новых.

В 2022 году службу покинуло 19 500 человек, что стало рекордной отметкой с 2017 года.

При этом 4 200 солдат уволились даже досрочно, продолжает немецкое издание. В некоторых случаях выяснилось, что новобранцы непригодны к военной службе, но были и ситуации, когда люди уходили до завершения шестимесячного пробного периода.

Нынешняя политическая цель Берлина заключается в том, чтобы к 2031 году нарастить численность бундесвера до 203 000 военнослужащих. Для этого каждый год в армию должна приходить 21 000 новобранцев. Это, в свою очередь, позволит компенсировать и отток солдат.

Но в 2022 году немецкая армия приняла в свои ряды всего 18 776 человек, из-за чего к концу года личный состав сократился до 183 050 бойцов.