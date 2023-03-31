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Der Spiegel: новый антирекорд — в бундесвере больше увольнений, чем новобранцев

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Численность немецкой армии сокращается второй год подряд, пишет Der Spiegel. В 2022 году службу в бундесвере покинуло рекордное количество солдат, а именно 19 500. Таких показателей страна не видела с 2017 года. Этой зимой личный состав уменьшился до 183 050 бойцов, что ставит под угрозу амбициозные планы властей по увеличению армии, рассказывает немецкое издание.
Der Spiegel: новый антирекорд — в бундесвере больше увольнений, чем новобранцев
AP

Численность немецкой армии сокращается, сообщает Der Spiegel. По информации министерства обороны, второй год из бундесвера уходит больше людей, чем приходит новых.

В 2022 году службу покинуло 19 500 человек, что стало рекордной отметкой с 2017 года.

При этом 4 200 солдат уволились даже досрочно, продолжает немецкое издание. В некоторых случаях выяснилось, что новобранцы непригодны к военной службе, но были и ситуации, когда люди уходили до завершения шестимесячного пробного периода.
 
Нынешняя политическая цель Берлина заключается в том, чтобы к 2031 году нарастить численность бундесвера до 203 000 военнослужащих. Для этого каждый год в армию должна приходить 21 000 новобранцев. Это, в свою очередь, позволит компенсировать и отток солдат.
 
Но в 2022 году немецкая армия приняла в свои ряды всего 18 776 человек, из-за чего к концу года личный состав сократился до 183 050 бойцов.
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источник
Der Spiegel Германия Европа
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