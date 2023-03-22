Newsweek: американские ВС столкнулись с проблемой — никто не хочет идти в армию

Вооружённые силы США столкнулись с проблемой недобора желающих служить в армии, пишет Newsweek. По словам экспертов, это может быть связано с тем, что к новобранцам предъявляют слишком высокие требования: запрещают иметь татуировки и употреблять наркотики. Кроме того, некоторые связывают эту тенденцию с тем, что молодые люди просто не хотят служить в армии.

Вооружённые силы Соединённых Штатов сталкиваются с трудностями при наборе новых военнослужащих, пишет Newsweek. Это может иметь серьёзные последствия в случае, если США окажутся в состоянии войны.

Так, министр армии США Кристин Вормут заявила, что в прошлом году армия недобрала около 15 тыс. человек. Чтобы исправить ситуацию, по её словам, на меры по привлечению военнослужащих будет направлено $1,2 млрд.

В сентябре сенатор Кирстен Гиллибренд предупредила, что к концу 2022 года «численность активных Вооружённых сил США будет минимальной с момента создания полностью добровольной армии».

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, в свою очередь, отметил: «Для борьбы с угрозами глобальному порядку требуются такие американские вооружённые силы, которые никто бы не мог превзойти».

Джон Феррари и Джон Кем, генерал-майоры армии в отставке, охарактеризовали проблемы с призывом в армию как «серьёзную угрозу нашей национальной безопасности». «Называть нехватку кадров в армии кризисом — это всё равно, что говорить, что у «Титаника» возникла «небольшая» проблема при пересечении Атлантики».

Пресс-секретарь ВВС США Роуз Райли сообщила Newsweek, что её ведомство всё же своих целей по набору военнослужащих в прошлом году достигло, но в этом году от планов они уже отстают. Она объясняет такую тенденцию рекордно низким уровнем безработицы в США и низкой осведомлённостью американцев о военной службе. Она признаёт, что, несмотря на мелкие успехи, «вербовка в армию останется проблемой в долгосрочной перспективе».

В свою очередь, эксперты, которые занимаются этим вопросом, отмечают, что, когда кто-то говорит, что достиг своих целей по вербовке, возможно, он просто снизил планку. Экономист Бет Аш, которая почти 40 лет изучает эту тему, отмечает, что часто причину этой тенденции видят в том, что лишь менее четверти молодых американцев могут пройти отбор в армию и соответствуют всем требованиям. Но, по её словам, такая ситуация с отбором и стандартами уже давно, а настолько сильно провалили вербовку именно сейчас.

Она назвала ещё один фактор, на который многие ошибочно сваливают вину за недобор. Из всей молодёжи только 10% говорят, что хотели бы послужить стране. Впрочем, и этот показатель находится на столь низком уровне уже много десятков лет. И, как показывает опыт, большинство новобранцев, оказывается, изначально служить не хотели. «Это одна из причин, почему вербовать так сложно: потому что вы должны убедить этих людей с негативным отношением изменить настрой на позитивный и присоединиться к вооружённым силам», — сказала Аш.

А главная причина — и в этом эксперт Аш сходится с пресс-секретарём ВВС Райли — кроется в том, что, «когда гражданская экономика сильна, военным вербовщикам становится намного сложнее привлечь людей, которые нужны армии». «Дело не только в том, что уровень безработицы очень низкий. Мы знаем, что меньше молодых мужчин участвует в рабочей силе. Они не работают и даже не ищут работу». Причины она видит в том, что зарождается экономика фриланса и временной работы, в опиоидном кризисе и упадке производства, а также в изменении отношения к балансу между работой и личной жизнью, которое возникло во время пандемии.

Опросы также показывают, что доверие американского населения к вооружённым силам, как и к большинству основных институтов, низкое, пишет автор статьи. Это связывают с выводом войск США из Афганистана, сообщениями о сексуальных домогательствах в армии, расизме.

Но военные настаивают, что уже работают над ситуацией, изучают, насколько нынешнее положение дел соответствует потребностям военных в будущем. Например, ВВС недавно разрешили своим военным иметь татуировки на руках и шее. Меняются и правила в отношении употребления каннабиса. Теперь если у новобранца положительный результат анализа на следы этого наркотика в крови, ему теперь дают возможность пройти тест повторно. Американские вооружённые силы также стали применять новые маркетинговые механизмы для привлечения новобранцев.

Впрочем, благодаря использованию беспилотных вооружений, армии теперь нужно меньше людей. А какие-то услуги вроде покраски кораблей можно отдать на откуп гражданским лицам.

Пока что недобор военных не представляет серьёзной проблемы, но если эта тенденция сохранится в течение нескольких лет, то даже у самых важных подразделений начнутся проблемы, приводит Newsweek комментарий эксперта.