Der Tagesspiegel: на пути к оборонному союзу — голландская армия переходит под эгиду бундесвера

Уникальное для Европы сотрудничество армий Германии и Нидерландов выходит на новый уровень, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. По соглашению между странами, голландские вооружённые силы фактически поглощаются бундесвером. Как отметил канцлер Олаф Шольц, это важная веха, которая повысит оборонительную способность обоих государств, и очередной шаг на пути к созданию европейского оборонного союза.

Сотрудничество бундесвера с Королевской армией Нидерландов выходит на новый уровень, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Конечно, немецко-голландский корпус в Мюнстере, Северный Рейн — Вестфалия, был создан ещё в 1995 году. Девять лет спустя 11-я аэромобильная бригада голландской армии была включена в состав немецкой дивизии быстрого реагирования, а за ней последовала ещё одна бригада.

Теперь, однако, был сделан следующий шаг, который канцлер Олаф Шольц уже назвал важной «вехой» в понедельник в кулуарах германо-нидерландских правительственных консультаций в Роттердаме. «Далекоидущая взаимная интеграция наших вооружённых сил является уникальной в Европе», — подчеркнул Шольц.

Сад в стиле рококо дворца-резиденции в Вейтшёхейме, Франкония, стал великолепным фоном для состоявшейся в четверг поздно вечером церемонии, имеющей не только символический характер. Министр обороны Борис Писториус вместе со своей коллегой Кайсой Оллонгрен подписали соглашение об интеграции голландской 13-й лёгкой бригады в 10-ю бронетанковую дивизию бундесвера, которая базируется в Вейтшёхейме. Непосредственно после этого последовала торжественная процедура.

Это результат прошедшей почти незаметно встречи генералов обеих стран в Дрездене в начале декабря, поясняет издание. Там инспектор немецкой армии Альфонс Майс и его голландский коллега Мартин Вийнен подписали документ, ставший своего рода дорожной картой того, как должны развиваться совместные действия двух стран.

По словам представителя бундесвера, начало российской спецоперации на Украине «ускорило переосмысление подхода к военной оборонительной готовности Европы как к совместной задаче». Поэтому обе сухопутные армии «приняли решение о глубокой интеграции».

В конкретном плане это подразумевает проекты, которые на первый взгляд могут показаться не особенно впечатляющими: будет увеличено число офицеров по обмену, а также проведена дальнейшая гармонизация правил, чтобы механик одной страны мог работать и на технике другой. На Украине выяснилось, что поставленные совместно самоходные гаубицы 2000 года были адаптированы таким образом, что не могли сообщаться друг с другом, поясняет немецкая газета.

Теперь, как заявил представитель армии в интервью Der Tagesspiegel, «в будущем планируется чаще закупать идентичные или, по крайней мере, совместимые наземные системы, чтобы ещё больше повысить оперативную совместимость двух армий». То же самое относится к доктринам и концепциям.

Однако совершенно новый момент заключается в том, что голландская армия фактически поглощается бундесвером, подчёркивает Der Tagesspiegel. Это историческая «веха» для Германии, но ещё больше — для Нидерландов, потому что «скоро все голландские бригады будут подчинены немецкой дивизии».

Ни одно из двух других государств НАТО не сотрудничало так тесно, поскольку теперь «крупные боевые подразделения сухопутных войск Германии и Нидерландов будут полностью объединены». По словам командующего Жан-Поля Дакерса, «многие люди ещё не понимают, насколько уникально то, что мы здесь делаем».

Канцлер Шольц объявил о дальнейших шагах по интеграции в начале недели. Интеграция голландской армии стала «стимулом для продолжения и дальнейшей интенсификации взаимного переплетения наших военных структур и сотрудничества в области вооружений», заявил канцлер.

Представитель Министерства обороны в Гааге уже подтвердил эти планы газете Der Tagesspiegel в начале февраля. «Мы много лет вместе тренировались и проводили операции», — сказал пресс-секретарь, отметив, что, например, присутствие бундесвера в Литве также координируется с голландскими силами. «Теперь это следующий логический шаг», — добавил он.

Он также отметил, что это не движение в одном направлении: например, немецкое подразделение противовоздушной обороны также интегрировано в голландскую структуру.

Отдельные решения о том, отправлять ли своих собственных солдат на задания, будут приниматься отдельно. «Мы не считаем, что это приведёт к созданию европейской армии», — заявило министерство в Гааге. Однако разделение задач будет всё более и более усиливаться, поскольку Нидерланды, например, уже много лет не покупают собственные танки, а полагаются на танковые подразделения бундесвера.

«Это путь к Европейскому оборонному союзу», — сказала Урсула фон дер Ляйен, бывшая тогда министром обороны, а ныне возглавляющая Еврокомиссию, о соответствующем соглашении 2016 года. Новое соглашение, подписанное в четверг, закрепило этот путь ещё надёжнее, заключает немецкая газета Der Tagesspiegel.