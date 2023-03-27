Daily Mail: Британия отразит «российское вторжение» — но только если Москва предупредит о нём заранее

В интервью Daily Mail бывший руководитель Объединённого командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс посетовал на состояние армии, назвав его «прискорбным». По словам эксперта, вооружённые силы страны настолько сильно пострадали от сокращений и недостатка денежных вливаний, что им понадобится 5—10 лет, чтобы подготовиться к «внезапному российскому вторжению».

Вооружённые силы Соединённого Королевства очень сильно пострадали от сокращений и нехватки инвестиций, поэтому они смогут отразить «российское вторжение», только если Москва предупредит о нём загодя. Такое мнение в интервью Daily Mail высказал бывший высокопоставленный генерал Ричард Бэрронс.

Экс-глава Объединённого командования ВС Великобритании назвал состояние армии «прискорбным». По его словам, её «опустошили» до такой степени, что она не справится с обороной страны без срочных денежных вливаний.

63-летний ветеран обвинил власти в том, что они «забросили» вопрос о военных тратах до следующих выборов. При этом он предупредил, что обновлённая российская армия может вскоре стать «ещё более смертельной угрозой» для Запада.

«Россия явно рассержена и перевооружается, поэтому её боеспособность будет восстановлена, и когда огонь на Украине прекратится, Россия возложит вину за исход конфликта на нас, — сказал Daily Mail Бэрронс. — Мы уже находимся в конфронтации с Россией. И пока мы решили принять очень ограниченные шаги по этому поводу».

«Во время холодной войны армия всегда была готова к бою спустя четыре часа после предупреждения», — напомнил он. «Теперь нас необходимо уведомить о неожиданном нападении России за пять-десять лет до него, чтобы с ним справиться. Это совсем не круто... это глубоко разочаровывает», — признался экс-генерал.

На прошлой неделе правительство Риши Сунака обнародовало планы выделить дополнительные £5 млрд на оборону в течение следующих двух лет. Это заметно меньше суммы, на которую рассчитывал министр обороны Бен Уоллес, обращает внимание Daily Mail.

Армию, которая уже имеет наименьший размер со времён наполеоновских войн, планируется сократить ещё на 3 тыс. человек — до 73 тыс. Дополнительные £5 млрд не отменят эти сокращения, поскольку 3 млрд уйдут на модернизацию подводного флота, а 1,9 млрд — на пополнение арсеналов, которые Британия опустошила для помощи ВСУ, подчеркнул Бэрронс.

Накануне НАТО опубликовало статистику, которая показывает, что в прошлом году Лондон сократил траты на вооружённые силы, несмотря на украинский конфликт. Глава альянса Йенс Столтенберг призвал союзников исправиться. «В более опасном мире нам нужно больше вкладывать в оборону», — заявил чиновник.

Незадолго до этого помощник начальника Генерального штаба Соединённого Королевства генерал-майор Чарльз Коллинз дал нелестную оценку британской армии. По его мнению, она настолько деградировала, что больше не может вести войну самостоятельно.

Коллинз также сказал, что если бы Великобритания участвовала в украинском конфликте в одиночку, то у неё уже закончились бы боеприпасы и техника. Кроме того, он усомнился, что страна по-прежнему может претендовать на роль одного из ведущих членов НАТО, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

kevin: Кажется, вы забыли упомянуть, что мы являемся частью НАТО.

MICK53: Если мы не можем остановить ежедневно приходящие сюда лодки (с мигрантами. — ИноТВ), то мы ничего не можем остановить.

John_w2020: Я думал, в России остались одни лопаты? То Россия слабая и у неё ничего не осталось, то спустя мгновение она сильная и нам надо её бояться! Серьёзно, в новостях с каждым днём творится всё больший бардак, и люди действительно им верят.

PoliticallyHomeless: Самый большой враг, с которым мы сталкиваемся на данный момент, это депутаты и зелёные.

Jo: Молодцы, что рассказали об этом Путину. А теперь почему бы вам просто не отправить ему личное приглашение?