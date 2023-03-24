Valeurs actuelles: поддержка Украины серьёзно ударила по боеготовности британской армии

Военная помощь Украине истощила резервы британской армии, и на их восполнение уйдёт не менее 10 лет, констатирует Valeurs actuelles. Как отмечает издание, существенная поддержка, оказываемая Лондоном Киеву, стала слишком большим ударом по военной машине, бюджет которой последовательно сокращался после окончания иракской кампании в 2011 году.

Военная помощь Украине серьёзно ударила по боеготовности британских вооружённых сил, констатирует Valeurs actuelles. В этой связи Риши Сунак пообещал увеличить военные расходы Великобритании до 2,5 % ВВП. Министр обороны Бен Уоллес уже добился в 2021 году самого большого увеличения бюджета со времён холодной войны, до €60 млрд в год, и только что получил надбавку в размере €5,6 млрд на два года — половину суммы, на которую он рассчитывал.

«Соединённому Королевству потребуется десять лет, чтобы пополнить свои запасы оружия, истощённые поставками на Украину», — поднял тревогу в начале марта бывший офицер и председатель Оборонного комитета палаты общин Тобиас Эллвуд. Не менее тревожный портрет британских коллег рисуют и французские военные эксперты. По их словам, Армия Его Величества больше не способна ни на демонстрацию силы, ни тем более на операцию высокой интенсивности. Даже НАТО ставит под сомнение способность британцев взять на себя роль сил быстрого реагирования альянса в следующем году вместо немцев, подчёркивает издание.

«Существенная поддержка, оказываемая Лондоном Киеву, стала слишком большим ударом по сжавшейся как шагреневая кожа военной машине после дорогостоящей иракской авантюры, завершившейся в 2011 году», — отмечает журнал.

«Диета для похудения», которой с тех пор придерживалась армия, усилилась в связи с решениями, принятыми в 2021 году. Приоритет, отдаваемый «инновационному» оружию (спутникам, беспилотникам, роботам, средствам радиоэлектронной борьбы и кибернетике), был оплачен исторического масштаба сокращением армии. Сухопутные войска, насчитывающие сегодня 73 тыс. человек, были сокращены почти на 10 тыс. военнослужащих, причём в реальности эта цифра может быть намного больше, поскольку треть должностей в настоящее время отведена резервистам, и многие рабочие места остаются вакантными.

Остатки тяжёлых вооружений, в том числе 150 танков Challenger 2, подлежащие модернизации, были сосредоточены в 3-й дивизии. Остатки лёгких вооружений, включая силы специального назначения, присоединились к 1-й дивизии, которая направила 8 тыс. британских военнослужащих в Восточную Европу. Именно эта дивизия занималась подготовкой более 20 тыс. украинских солдат в 2022 году и проводила переобучение на месте для 30 тыс. украинских военных в период с 2014 года до начала войны.

Королевские военно-воздушные силы и Королевский флот были спасены от упадка благодаря финансовым усилиям, начатым до 2021 года. Однако их развитие происходит медленно из-за «зияющих дыр» и потери навыков, констатирует издание. Военно-Морскому флоту пришлось обратиться к американским верфям с просьбой завершить строительство своих новых атомных подводных лодок. Строительство двух новейших авианосцев постоянно останавливается из-за технических неисправностей.

Что касается парка дорогостоящих истребителей F-35, приобретённых в Соединённых Штатах, то их настолько мало, что во время последнего вылета над морем пришлось «латать дыры» с помощью самолётов и пилотов, также прибывших из-за океана, сообщает журнал.