Daily Mail: Великобритания, Япония и Италия создадут истребитель нового поколения

Великобритания в сотрудничестве с Японией и Италией займётся созданием самого передового истребителя нового поколения с технологией искусственного интеллекта, пишет The Daily Mail. Британское военное ведомство предполагает потратить на этот проект баснословные ₤10 млрд и ввести самолёты в эксплуатацию к 2035 году.

Великобритания потратит баснословные ₤10 млрд на истребитель нового поколения, который будет оснащён «искусственным интеллектом с технологией глубокого изучения» и сможет совершать непилотируемые полёты, сообщает The Daily Mail. Как отмечает издание, Глобальная боевая воздушная программа (Global Combat Air Programme, GCAP) объединит британские, японские и итальянские технологии, чтобы к 2035 году создать самый передовой боевой самолёт.

Новость о таких крупных инвестициях появилась на фоне возмущений британских генералов о нехватке средств на развитие армии в представленном накануне бюджете. Хотя правительство объявило, что в течение следующих двух лет расходы на оборону увеличатся на ₤5 млрд, они уже выделены для постройки атомных подводных лодок и пополнения отданных Украине запасов. Несмотря на угрозу со стороны России и Китая, в целом до 2028 года на военные нужды правительство потратит всего на ₤11 млрд больше.

Как указывается в статье, программа GCAP призвана заменить многоцелевые истребители Typhoon на службе в ВВС Великобритании, которые выведут из эксплуатации к середине 2030-х годов. В программе будут использовать уже завершённые исследования и разработки для проекта будущего истребителя Tempest. Со своей стороны Япония в рамках сотрудничества предоставит технологии, предназначенные для своих истребителей нового поколения. Италия присоединится к программе, но, по-видимому, останется младшим партнёром.

«До 2025 года мы инвестируем в GCAP 2 миллиарда фунтов стерлингов, а также 10 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 10 лет, — заявил на пресс-конференции в Японии министр обороны Великобритании Бен Уоллес. — В целом на программу потратят 25 миллиардов фунтов стерлингов. Мы надеемся приступить к разработке к 2025 году и ввести истребители в эксплуатацию к 2035 году — это будет важный этап, к которому мы все должны стремиться».

Среди занятых в проекте компаний The Daily Mail приводит оборонную компанию BAE Systems и производителя автомобилей и аэродвигателей Rolls-Royce из Великобритании, машиностроительный холдинг Leonardo из Италии и автомобилестроительную компанию Mitsubishi из Японии. Кроме того, в программе будет участвовать множество более мелких британских предприятий. Предполагается, что Великобритания и Япония оплатят 80% стоимости GCAP, а Италия — оставшуюся часть.