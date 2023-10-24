GT: возобновление безвизового режима активизировало поток туристов между Китаем и Россией

После возобновления в конце сентября безвизового режима для туристических групп между Китаем и Россией приграничный туризм стал ещё активнее набирать обороты, сообщает Global Times. В частности, приграничный город Хэйхэ на северо-востоке Китая стал одним из излюбленных мест для посещения россиянами, которые всё чаще заезжают сюда и за покупками, и даже чтобы «просто позавтракать» в дороге, отмечается в статье.

Трансграничные поездки туристов между Китаем и Россией становятся всё активнее благодаря возобновлению безвизового режима, пишет Global Times. В результате такие темы, как «россияне завтракают на утреннем рынке города Хэйхэ» или «едят паровые булочки с пивом», недавно даже стали быстро набирать популярность в китайских социальных сетях, отмечается в статье.



В конце сентября этого года возобновился безвизовый режим между Китаем и Россией для туристических групп, напоминает Global Times. За счёт этого приграничный туризм всё больше набирает обороты. В частности, приграничный город Хэйхэ, расположенный в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, стал свидетелем нового притока российских туристов.



«Возможно, Хэйхэ и не является мировым мегаполисом, однако на его утреннем рынке определённо ощущается международная атмосфера, потому что вывески на улицах написаны и на китайском, и на русском языках, причём даже уличные торговцы, продающие паровые булочки, способны поддержать простую беседу на русском», — рассказал журналистам Global Times местный житель по фамилии Лю.



По его словам, поездка на лодке в одну сторону занимает менее десяти минут. Поэтому прибывающие в Китай россияне иногда заезжают в Хэйхэ, просто чтобы позавтракать и затем продолжить свой путь по дальнейшему маршруту, пояснил Лю.



Как рассказала ещё одна местная жительница, Мэйлин, кроме посещения рынка по утрам, российские туристы также любят делать покупки в местных торговых центрах, где представлены разнообразные товары лёгкой промышленности. Они часто покупают там обувь, головные уборы, одежду, нижнее белье, носки и даже норковые шубы, отметила она Global Times.



По словам Мэйлин, россияне обычно также интересуются бытовой техникой. Помимо шопинга, некоторые российские путешественники приезжают в Китай для лечения, включая получение стоматологической помощи и других медицинских услуг, объяснила она.



Как свидетельствует статистика, во время недавнего восьмидневного китайского праздника на протяжении Золотой недели Хэйхэ принял более 600 тыс. гостей. Это составляет 184,9% от уровня 2019 года и говорит о восстановлении туристической отрасли, отмечается в статье.



Как сообщило Бюро культуры, радио, телевидения и туризма города Хэйхэ, возобновление с сентября этого года безвизового режима между Китаем и Россией касается не только частных поездок, но и организованных туристических групп, поясняет Global Times. При этом число китайских туристов, направляющихся в Россию в рамках групповых туров, также увеличилось.



Менеджер по фамилии Ли из местного туристического агентства рассказал журналистам, что во время китайских праздников, которые пришлись на период с 29 сентября по 6 октября этого года, в Хэйхэ наблюдался всплеск спроса на поездки в Россию.



«И даже несмотря на то, что это время нельзя назвать традиционным сезоном высокой активности, мы ежедневно получаем много запросов и отправляем туристов в Россию», — также заявил Ли в интервью Global Times.