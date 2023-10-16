Bloomberg: власти Таиланда разрешат россиянам безвизовый въезд на 90 дней для развития туризма

Власти Таиланда разрешат россиянам оставаться в стране без визы на срок до 90 дней. Такая политика будет действовать с ноября по апрель, чтобы поддержать туристическую отрасль, сообщает Bloomberg. Власти королевства вынуждены принимать дополнительные меры для привлечения путешественников, поскольку количество приезжающих из Китая заметно сократилось после инцидента со стрельбой в торговом центре, поясняется в статье.

Таиланд разрешит гражданам России приезжать в страну без оформления визы на более длительные периоды времени, чтобы стимулировать развитие туризма. Об этом официально заявил журналистам в Бангкоке министр туризма Судаван Вангсупхакийкосол, пишет Bloomberg.



Согласно его заявлению, с ноября российские гости смогут оставаться в Таиланде на период до 90 дней — вместо нынешних 30 дней. Это разрешение будет действовать в отношении туристов из России до конца апреля 2024 года, поясняется в статье.



По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, с начала 2023 года по август месяц в стране побывали уже более 923 тыс. россиян. Благодаря такой статистике Россия заняла пятое место по количеству туристов, прибывающих в королевство, вслед за Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией, говорится в статье.



При этом за 2019 год, ещё до начала пандемии COVID-19, в Таиланде побывало около 1,5 млн россиян, которые в сумме потратили там около $3,3 млрд — вследствие чего Россия вышла на третье место по этому показателю, согласно официальным данным. Поэтому сейчас Таиланд рассчитывает стимулировать более активный приток иностранных туристов для ускорения экономического роста.



В то же время недавний инцидент в торговом центре Бангкока, где в результате стрельбы в начале октября погибло два человека, включая туристку из Китая, мог снизить привлекательность этого направления для китайских гостей, которые также могут въехать без оформления визы. За последние дни количество заявок из Китая снизилось, отмечается в статье.



Однако в целом, согласно прогнозам экспертов, в текущем году Таиланд может принять до 30 млн зарубежных туристов. Эти ожидания более чем в два раза превышают статистику за 2022 год, заключает Bloomberg.