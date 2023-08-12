Die Welt: прохладному приёму Европы российские туристы предпочитают тёплые тропические страны

Из-за проблем с оформлением виз многие россияне сейчас предпочитают не ездить в Европу, пишет Die Welt. Прохладному приёму государств ЕС они предпочитают солнечные, тропические страны. В первой половине 2023 года туризм в Таиланд вырос на 1000%. Граждан России можно чаще встретить на пляжах Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Шри-Ланки и Мальдив. Также в стране процветает внутренний туризм, отмечает немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине Европа стала не очень доброжелательной по отношению к российским туристами, пишет Die Welt. По имеющимся данным, в 2022 году в страны Евросоюза прибыло на 84% меньше отдыхающих из России, чем в 2021 году. Связано это с тем, что им необходимо проходить очень затяжной процесс оформления визы. А прибалтийские страны, Бельгия и Чехия вообще прекратили выдачу россиянам разрешений на въезд. В Германию в период с января по май 2023 года въехало всего 52 000 граждан России. Для сравнения В 2021 году их было 365 000.

Но это не значит, что россияне перестали отдыхать, продолжает немецкое издание. Просто теперь прохладному приёму Европы они предпочитают солнечные, тропические страны. В первой половине 2023 года туризм в Таиланд вырос на 1000% по сравнению с тем же периодом за прошлый год. До конца июня в страну въехало 792 000 россиян. В результате государство в Юго-Восточной Азии вырвалось на третью позицию в списке самых популярных мест для отдыха в России.

Первое же место продолжает занимать бесспорный лидер Турция. В первой половине 2023 года туда прибыло 2,6 млн российских туристов. Для въезда не требуется виза. К тому же есть шесть прямых воздушных рейсов между российскими и турецкими городами, к примеру, Анталией или Измиром. На данный момент россияне — это первая по численности категория отдыхающих в Турции. На втором месте за ними следуют немцы с 2,27 млн посетителей в период с января по июнь 2023 года.

Второе место в России сейчас занимают Объединённые Арабские Эмираты. Речь идёт о 800 000 туристов, приехавших в страну в первой половине этого года. В результате россияне стали в этой стране самой большой по численности категорией отдыхающих. В период с января по май один только Дубай посетили 554 000 граждан России.

На третьем месте находится вышеупомянутый Таиланд, продолжает Die Welt. Но российских туристов в большом количестве можно также найти в Египте, на Шри-Ланке и Мальдивах. Также многие отдыхающие ездят в Индию и на Кубу, посещают Вьетнам, Малайзию и Индонезию. С первого августа и Китай открыл для россиян безвизовый въезд в страну. Процветает в России и так называемый внутренний туризм. Из-за близости Крыма к линии фронта число отдыхающих там сократилось ещё в 2022 году, и продолжит сокращаться в 2023 году, но оно остаётся стабильно высоким. Также среди россиян популярны абхазские пляжи. В 2022 году их посетил 1 млн. туристов. По имеющимся подсчётам, в этом году это число может вырасти до 1,5 млн, что сделает Абхазию вторым по популярности местном для отдыха после Турции.