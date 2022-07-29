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Guardian: летние пляжи для всех — власти Испании продвигают концепцию бодипозитива

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Министерство по вопросам равноправия в Испании продвигает креативную кампанию, призывающую людей любого возраста и комплекции без стеснения демонстрировать свои формы на общественных пляжах. На рекламном плакате этой кампании изображены отдыхающие на пляже с разными фигурами и цветом кожи, включая пожилую женщину топлесс после процедуры мастэктомии. Однако некоторые испанцы посчитали эту кампанию неуместной попыткой «создать проблему там, где её не существует», пишет The Guardian.
Guardian: летние пляжи для всех — власти Испании продвигают концепцию бодипозитива
AP

Министерство по вопросам равноправия Испании запустило креативную летнюю кампанию, призывающую людей любой комплекции и возраста наслаждаться жизнью на пляжах, не стесняясь своего тела. По словам инициаторов этой кампании из правящего движения Podemos, таким способом они хотят воодушевить каждого на летний отдых и помочь людям повысить самооценку, пишет The Guardian.

На красочном рекламном плакате, который был создан для продвижения этой инициативы, пять женщин разного телосложения и с разным цветом кожи наслаждаются отдыхом на солнечном пляже, поясняется в статье. Среди них присутствует и пожилая женщина, перенёсшая процедуру мастэктомии, которая изображена топлесс. 

«Это лето и наше тоже», — гласит подпись на плакате. Авторы кампании призывают всех в полной мере наслаждаться летним отдыхом так, как они пожелают, и без стеснения загорать на пляжах, сообщает The Guardian.

Директор Института женщин Антония Морильяс, принимавшая активное участие в разработке этой кампании, пояснила, что укоренившиеся в общественном сознании стереотипы о стандартах красоты негативно влияют на самооценку женщин и ограничивают их в правах. Институт женщин выступает за «лето для всех, без стереотипов и эстетического насилия над нашим телом», поясняется в статье.

«Лето принадлежит и нам тоже. Свободным, равноправным и разным», — написала Морильяс, опубликовав в Twitter посвящённый кампании плакат. По её словам, «разнообразные тела, свободные от гендерных стереотипов», достойны занимать всё пространство на пляжах, пишет The Guardian.

Аналогичное мнение выразила и лидер движения Podemos Ионе Беларра, которая сейчас занимает пост министра социальных прав в коалиционном правительстве Испании, возглавляемом социалистами. Она подчеркнула, что люди с любыми формами тела в равной степени достойны находиться на пляжах: «Мы имеем право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без вины и стыда. Лето — для всех!» 

В то же время испанский политик Кайо Лара, один из лидеров левых сил, назвал эту кампанию абсурдной и расценил её как попытку «создать проблему там, где её не существует», сообщается в статье. В ответ представители движения Podemos порекомендовали ему «оставаться дома» и писать в соцсетях, если его это задевает.

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