Guardian: летние пляжи для всех — власти Испании продвигают концепцию бодипозитива

Министерство по вопросам равноправия в Испании продвигает креативную кампанию, призывающую людей любого возраста и комплекции без стеснения демонстрировать свои формы на общественных пляжах. На рекламном плакате этой кампании изображены отдыхающие на пляже с разными фигурами и цветом кожи, включая пожилую женщину топлесс после процедуры мастэктомии. Однако некоторые испанцы посчитали эту кампанию неуместной попыткой «создать проблему там, где её не существует», пишет The Guardian.

Министерство по вопросам равноправия Испании запустило креативную летнюю кампанию, призывающую людей любой комплекции и возраста наслаждаться жизнью на пляжах, не стесняясь своего тела. По словам инициаторов этой кампании из правящего движения Podemos, таким способом они хотят воодушевить каждого на летний отдых и помочь людям повысить самооценку, пишет The Guardian.



На красочном рекламном плакате, который был создан для продвижения этой инициативы, пять женщин разного телосложения и с разным цветом кожи наслаждаются отдыхом на солнечном пляже, поясняется в статье. Среди них присутствует и пожилая женщина, перенёсшая процедуру мастэктомии, которая изображена топлесс.



«Это лето и наше тоже», — гласит подпись на плакате. Авторы кампании призывают всех в полной мере наслаждаться летним отдыхом так, как они пожелают, и без стеснения загорать на пляжах, сообщает The Guardian.



Директор Института женщин Антония Морильяс, принимавшая активное участие в разработке этой кампании, пояснила, что укоренившиеся в общественном сознании стереотипы о стандартах красоты негативно влияют на самооценку женщин и ограничивают их в правах. Институт женщин выступает за «лето для всех, без стереотипов и эстетического насилия над нашим телом», поясняется в статье.



«Лето принадлежит и нам тоже. Свободным, равноправным и разным», — написала Морильяс, опубликовав в Twitter посвящённый кампании плакат. По её словам, «разнообразные тела, свободные от гендерных стереотипов», достойны занимать всё пространство на пляжах, пишет The Guardian.



Аналогичное мнение выразила и лидер движения Podemos Ионе Беларра, которая сейчас занимает пост министра социальных прав в коалиционном правительстве Испании, возглавляемом социалистами. Она подчеркнула, что люди с любыми формами тела в равной степени достойны находиться на пляжах: «Мы имеем право наслаждаться жизнью такими, какие мы есть, без вины и стыда. Лето — для всех!»



В то же время испанский политик Кайо Лара, один из лидеров левых сил, назвал эту кампанию абсурдной и расценил её как попытку «создать проблему там, где её не существует», сообщается в статье. В ответ представители движения Podemos порекомендовали ему «оставаться дома» и писать в соцсетях, если его это задевает.