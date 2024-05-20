Московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на котировочных сессиях на портале поставщиков

Московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на мини-аукционах на портале поставщиков.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Котировочные сессии — эффективный и удобный механизм для проведения оперативных закупок малого объёма, который выгоден всем участникам. Бизнес получает быстрый доступ к госзакупкам, тем самым расширяя свои рынки сбыта, а город в условиях растущей конкуренции выбирает лучшие по цене и качеству предложения, экономя бюджетные средства. В I квартале Москва опубликовала 47,9 тыс. мини-аукционов. За счёт снижения начальной цены контракта удалось сэкономить 1,7 млрд рублей — это почти на 15% больше показателей прошлого года», — рассказала она на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также в материале говорится, что с помощью котировочных сессий закупаются строительные, медицинские и хозяйственные товары, канцелярские изделия, электроника и оргтехника, средства связи, а также программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что в Москве подписано 49,5 тыс. контрактов с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков.