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В Москве подписано 49,5 тысячи контрактов на портале поставщиков

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В Москве подписано 49,5 тыс. контрактов с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков.
В Москве подписано 49,5 тысячи контрактов на портале поставщиков
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает НСН, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Закупки малого объёма открывают широкие возможности для привлечения в госзаказ представителей малого и среднего бизнеса. С такими компаниями и предпринимателями Москва заключает более 80% контрактов на портале поставщиков», — сказала она.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, предприниматели из Подмосковья заключили с городом 9,2 тыс. сделок на сумму 1,7 млрд рублей. С поставщиками из Санкт-Петербурга подписано более 880 контрактов на 170 млн рублей. За ними следуют компании из Краснодарского края, с которыми заключили 350 контрактов объёмом около 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Москве количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 5,7%.

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