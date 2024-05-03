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Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Москве увеличилось на 5,7%

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Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Москве превысило 917 тыс.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Москве увеличилось на 5,7%
  • РИА Новости

Об этом, как пишет НСН, рассказала вице-мэр Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики», — заявила она. 

По её словам, количество московских субъектов малого и среднего предпринимательства стало больше на 5,7%, чем годом ранее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о намерении Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства выделить 400 млн рублей на компенсацию предприятиям за лизинг оборудования.

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