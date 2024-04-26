Московским промышленникам компенсируют часть затрат на лизинг оборудования
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 млн рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн за приобретение импортного», — сказал Собянин.
Он также отметил, что подобная поддержка позволит привлечь дополнительно 2,5 млрд инвестиций на переоборудование городских предприятий.
Ранее сообщалось, что производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 17%.