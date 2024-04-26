Московским промышленникам компенсируют часть затрат на лизинг оборудования

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о намерении Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства выделить 400 млн рублей на компенсацию предприятиям за лизинг оборудования.

Об этом сообщает НСН.

«Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 млн рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 млн за приобретение импортного», — сказал Собянин.

Он также отметил, что подобная поддержка позволит привлечь дополнительно 2,5 млрд инвестиций на переоборудование городских предприятий.

Ранее сообщалось, что производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 17%.