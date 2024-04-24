Производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 17%
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Московская промышленность переживает новое рождение. За последние годы объём промышленности в Москве вырос в два раза, и только с начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%. Очень высокая динамика с учётом того, что мы уже набрали достаточно большой объём», — заявил Собянин.
Он назвал «Спецкабель» одним из активно развивающихся предприятий столицы.
Ранее сообщалось, что к реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей.