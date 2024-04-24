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Производство обрабатывающих отраслей в Москве выросло на 17%

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил научно-производственное предприятие «Спецкабель», которое поставляет продукцию не только в столицу, но и в 68 регионов России.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Московская промышленность переживает новое рождение. За последние годы объём промышленности в Москве вырос в два раза, и только с начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%. Очень высокая динамика с учётом того, что мы уже набрали достаточно большой объём», — заявил Собянин.

Он назвал «Спецкабель» одним из активно развивающихся предприятий столицы.

Ранее сообщалось, что к реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей.

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