К реестру «100% Подмосковье» присоединились более 700 производителей
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.
Как отметили в ведомстве, программа повышает узнаваемость локальных брендов.
Участники проекта могут демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках, размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона. Также для них предусмотрена льготная ставка в региональном Фонде микрофинансирования и ряд других мер поддержки.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тыс. объектов малого и среднего бизнеса.