К реестру «100% Подмосковье» присоединились более 700 производителей оригинальных товаров и услуг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

Как отметили в ведомстве, программа повышает узнаваемость локальных брендов.

Участники проекта могут демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках, размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона. Также для них предусмотрена льготная ставка в региональном Фонде микрофинансирования и ряд других мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тыс. объектов малого и среднего бизнеса.