RT в Telegram
Подпишись

К реестру «100% Подмосковье» присоединились более 700 производителей

Короткая ссылка
К реестру «100% Подмосковье» присоединились более 700 производителей оригинальных товаров и услуг.
К реестру «100% Подмосковье» присоединились более 700 производителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

Как отметили в ведомстве, программа повышает узнаваемость локальных брендов.

Участники проекта могут демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках, размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона. Также для них предусмотрена льготная ставка в региональном Фонде микрофинансирования и ряд других мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тыс. объектов малого и среднего бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить