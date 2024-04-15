В Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тысяч объектов малого и среднего бизнеса

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области продолжает расти. С января их число выросло более чем на 18 тыс., заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП, из которых 14,8 тыс. — индивидуальные предприниматели. Сейчас в Московской области работают свыше 452 тыс. компаний МСП», — отметила Зиновьева.

В регионе предусмотрены меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Москве достигло 1,6 млн человек.