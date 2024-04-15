В Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тысяч объектов малого и среднего бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП, из которых 14,8 тыс. — индивидуальные предприниматели. Сейчас в Московской области работают свыше 452 тыс. компаний МСП», — отметила Зиновьева.
В регионе предусмотрены меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, что число самозанятых в Москве достигло 1,6 млн человек.