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Число самозанятых в Москве достигло 1,6 млн человек

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В Москве число самозанятых на 1 марта 2024 года достигло 1,6 млн человек, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Число самозанятых в Москве достигло 1,6 млн человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«С января 2024 года их число увеличилось на 46 тыс., что свидетельствует о привлекательных условиях для ведения предпринимательской деятельности в городе», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что в столице работают 17% всех самозанятых, зарегистрированных в России. Их доход с 1 января 2019 года составил более 1 трлн рублей.

Самозанятые жители столицы могут воспользоваться различными нефинансовыми мерами поддержки. Перечень размещён на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.

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