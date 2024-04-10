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Запуск 50 крупных стартапов обеспечен резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.
Запуск 50 крупных стартапов обеспечен резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
  • РИА Новости

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, речь идёт о предприятии «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ).

«К примеру, в 2020 году центр профинансировал компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов. Технологии могут применяться при создании беспилотного транспорта, беспилотной уборочной техники в сфере ЖКХ», — рассказал Овчинский.

После того, как центр получил статус резидента ОЭЗ, его инвестиции составили более 3 млрд рублей. В числе стартапов, которым помог центр, — производство отечественных 3D-принтеров и микроигольчатых аппликаторов для трансдермальной доставки лекарств.

Ранее директор по развитию компании «Бронепласт» Дмитрий Пешков рассказал о новых средствах бронезащиты для бойцов СВО.

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