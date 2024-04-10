Запуск 50 крупных стартапов обеспечен резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, речь идёт о предприятии «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ).

«К примеру, в 2020 году центр профинансировал компанию по производству систем ориентации и навигации для беспилотников и роботов. Технологии могут применяться при создании беспилотного транспорта, беспилотной уборочной техники в сфере ЖКХ», — рассказал Овчинский.

После того, как центр получил статус резидента ОЭЗ, его инвестиции составили более 3 млрд рублей. В числе стартапов, которым помог центр, — производство отечественных 3D-принтеров и микроигольчатых аппликаторов для трансдермальной доставки лекарств.

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