«На оборудовании отечественного производства»: разработчик — о новых средствах бронезащиты для бойцов СВО

Летом 2024 года начнётся серийное производство новой версии штурмового комплекта «МСЗ-2» для бойцов СВО, рассказал в интервью RT директор по развитию компании «Бронепласт» Дмитрий Пешков. Конструкция бронесистемы включает семь улучшенных модулей защиты, в том числе для шеи, поясницы и живота. В качестве основного элемента защиты используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ), благодаря чему вся экипировка будет весить около 10 кг. При этом штурмовой комплект соответствует ГОСТу, а его модули совместимы с другими бронежилетами, включая штатный армейский 6Б43 из комплекта «Ратник».

— Сколько лет «Бронепласту» и какую продукцию вы выпускаете для нужд бойцов СВО?

— Наша работа началась в 2017 году. Молодые инженеры-энтузиасты, заручившись поддержкой опытных конструкторов-консультантов Российской академии наук, запустили технологичный стартап по разработке бронепластин с использованием сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ). Весной 2021 года «Бронепласт» был зарегистрирован как российское производственное предприятие полного цикла. Компания создаёт и производит средства индивидуальной бронезащиты, тару для боеприпасов, решает вопросы усиления бронирования колёсной, морской и авиационной техники.

Наше производство расположено в Москве и Подмосковье. На оборудовании отечественного производства предприятие выпускает бронеплиты класса защиты от Бр1 до Бр5, а также баллистические и противоосколочные пакеты (БП. — RT) класса защиты С1 и С2.

«Бронепласт» разрабатывает и шьёт бронежилеты типа «Плитник» для открытого и скрытого ношения, а также навесное снаряжение: подсумки, аптечки и разгрузочные системы. Вся наша продукция получила сертификаты соответствия, подтверждённые протоколами испытаний в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящем в госкорпорацию «Ростех».

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Кроме того, мы сотрудничаем с Главным управлением инновационного развития и 46-м ЦНИИ Минобороны РФ, Главным центром научных исследований Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и другими подобными госструктурами.

— В чём специфика сверхвысокомолекулярного полиэтилена? Превосходит ли он традиционную броню?

— СВМПЭ был разработан ещё в 1950-х годах. Правда, до сих пор неизвестно, кто первым синтезировал этот материал. Изначально он использовался в промышленности и медицине. Из него изготавливалась самая разнообразная продукция — от труб до протезов. Со временем высокую прочность ткани из высокомолекулярного полиэтилена оценили и военные.

Одним из первых бронеплиты из СВМПЭ стал производить Китай, который до сих пор остаётся крупнейшим поставщиком этого материала на мировом рынке. Затем индивидуальные средства бронезащиты из полиэтилена появились у наших бывших западных союзников. В России же СВМПЭ в бронежилетах начали использовать примерно с 2018 года, а широкое применение в войсках он получил после начала боевых действий на Украине.

Бронеплита на нашем производстве создаётся путём нагрева пластов полиэтиленовой ткани, которые сжимаются под прессом, образуя жёсткий материал. По бронебойности плиты из СВМПЭ соответствуют ГОСТу и ни в чём не уступают обычным бронепластинам из стали. В то же время они гораздо легче, что облегчает бойцу передвижение и бережёт его силы. Например, стандартный армейский бронежилет 6Б43 весит 19,5 кг, а наша модель с самым высоким классом защиты бронеплиты и баллистическим пакетом — 12 кг.

— Как СВО повлияла на разработку индивидуальных средств бронезащиты с СВМПЭ?

— Спецоперация простимулировала многих производителей бронезащиты. Свой ассортимент расширили даже те, кто занимался только военной формой и снаряжением. Если говорить о нас, то мы до СВО выпускали ограниченную линейку бронежилетов в основном гражданского назначения. В 2022 году спрос на нашу продукцию существенно возрос. Мы наняли дополнительный штат сотрудников и заказали новое оборудование.

На смену обычным «плитникам» — жилетам с бронепластинами — пришла наша новая модульная система противопульной и противоосколочной защиты всех жизненно важных органов «Бронепласт МСЗ-1».

В неё входит семь модулей, которые разработаны с учётом анатомических особенностей строения человека. Каждый из них защищает шею, плечи, живот, пах, поясницу и, кроме того, переднюю и заднюю поверхность бёдер. Модули могут сниматься и надеваться по мере необходимости и в зависимости от выполняемой боевой тактической задачи. При этом бронежилет не стесняет движения, не пережимает артерии, вся система креплений эластична и имеет регулировки на липучках и резинках.

— Расскажите подробнее об устройстве бронемодуля для шеи. Насколько удобен?

— Баллистический пакет в шейном модуле выполнен из мягкого, непрессованного СВМПЭ, который под необходимый форм-фактор нарезается на лазерном станке. Находясь в специальном, предохраняющем от грязи чехле, он легко принимает изогнутую форму и способен защитить от осколков и пистолетных пуль калибра 9 мм. Осколки возникают при попадании пули в бронеплиту, особенно в металлическую. Она расслаивается на множество частиц, которые летят вверх и могут попасть в шею бойца.

Также изделие защищает шейно-воротниковую зону от последствий взрыва фугаса или гранаты. Недавно по просьбе бойцов с передовой на внутреннюю часть модуля защиты шеи мы добавили флисовую подкладку и убрали не слишком удобные швы, которые находились под подбородком.

Модуль защиты шеи из СВМПЭ

© «Бронепласт»

Как и другие производители, мы постоянно дорабатываем свой бронематериал, делая его прочнее, мягче и удобнее. Например, модернизация коснулась модуля для плеча и бедра. Теперь он легко подстраивается под форму тела. Не снимая его, можно наложить турникет и остановить кровотечение после ранения конечности.

— Использует ли Минобороны России бронезащиту с СВМПЭ при снабжении и есть ли альтернатива у этого материала?

— Насколько мне известно, Министерство обороны пока не приняло СВМПЭ на снабжение Вооружённых сил. Бронежилеты из этого материала покупают сами военнослужащие, волонтёры, их используют в некоторых подразделениях Росгвардии и МВД.

Сейчас фактически вместо СВМПЭ функцию гибкого защитного материала для баллистических пакетов выполняет арамидная ткань (состоит из полиамидных волокон. — RT). Она также обеспечивает необходимый по ГОСТу класс бронезащиты, однако уступает СВМПЭ по долговечности, поскольку быстро намокает и гниёт при большой влажности.

Одним из препятствий для более широкого применения СВМПЭ является стоимость производства. Выпустить полимерный материал в несколько раз дороже, чем добыть металл из руды и переплавить его в бронепластину.

Вместе с тем рынок и технологии не стоят на месте, и по мере растущего спроса себестоимость СВМПЭ будет снижаться. Нам уже удалось уменьшить продажную цену на 30%, и сегодня в зависимости от комплектации и класса бронебойности топовый защитный комплекс «Бронепласта» с плитником и противоосколочными пакетами сопоставим по цене со стандартным бронежилетом с металлическими пластинами и баллистическими пакетами из арамидной ткани.

— Помимо модульной системы «Бронепласт МСЗ-1», какие ещё модели есть в вашей линейке?

— Сейчас, не считая МСЗ-1», в серийное производство запущено три модели бронежилетов. В частности, мы выпускаем «Бронепласт М-1» — простую и лёгкую модель, предназначенную в основном для водителей техники и экипажей танков. Также её предпочитают разведчики и бойцы специальных подразделений. Для «М-1» предусмотрены бронепластины классов Бр3–Бр5.

Другая разработка — «Бронепласт М-2» — выпускается с несъёмным противоосколочным модулем защиты шеи и может дополнительно комплектоваться напашником и защитой плеч. У модели есть два кармана класса Бр5: под основную плиту на спину, второй — на грудь и третий — для баллистического пакета, который задерживает осколки, летящие на скорости от 400 до 800 м/с.

Модульная система противоосколочной и противопульной защиты всех жизненно важных органов «Бронепласт МСЗ-1».

© «Бронепласт»

Кроме того, у комплекта «М-2» более широкий камербанд (пояс, который распределяет вес бронежилета и снижает нагрузку на плечи при длительной носке. — RT) с боковой защитой по классу Бр3 и системой быстрого сброса.

Ещё одна модель — бронежилет условно скрытого типа ношения «Бронепласт С-1», или «Скрытник». Он практически незаметен при ношении под любым типом одежды. Благодаря бронеэлементам из СВМПЭ класса Бр1 или Бр2 эти изделия не видит и металлодетектор.

Во всех наших бронепластинах класса Бр4 и выше на подложку из СВМПЭ приклеена керамическая плитка, которая разбивает стальной сердечник пули и гасит всю кинетическую энергию, а подложка принимает на себя осколки.

Для непрерывного улучшения средств защиты мы постоянно поддерживаем связь с бойцами. Они говорят, что наши изделия показывают себя хорошо и спасают жизни, в том числе в нестандартных ситуациях. Например, по ГОСТу бронежилет должен выдерживать пять попаданий, а боец в нашей защите остался невредим после очереди из 11 выстрелов.

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— Какие новинки средств индивидуальной защиты от «Бронепласта» попадут на рынок в этом году?

— Сейчас мы заканчиваем работу над штурмовым комплектом бойца — второй версией нашей противоосколочной системы, которая получит название «МСЗ-2». В ней сохранилось семь модулей защиты, но при этом улучшилась эргономика благодаря более тонким и лёгким плитам, а совокупный вес всей экипировки снизится с 12 до 10 кг.

Помимо широкой интеграции пакетов из СВМПЭ, преимущество «МСЗ-2» будет заключаться в том, что эта линейка изделий получит универсальное крепление. Таким образом, все модули будут совместимы с любым бронежилетом стороннего производства, в том числе со стандартным армейским 6Б43 из комплекта «Ратник». Рассчитываем запустить комплект в серийное производство летом 2024 года.

Также предприятие сейчас создаёт бронешорты, которые в перспективе заменят баллистические пакеты, защищающие пах и бедра от осколков. Мягкий материал СВМПЭ позволит решить эту задачу и наладить серийное производство модели в ноябре.

— Как вы считаете, когда наша армия начнёт активно переходить на средства защиты из СВМПЭ?

— Я думаю, что переход на СВМПЭ — это неизбежная реальность, которая наступит в течение ближайших десяти лет. Срок годности любого бронежилета — пять лет, после чего он списывается, и неважно, лежал ли он на полке или использовался на передовой. Думаю, будет достаточно двух фаз, прежде чем нынешние запасы закончатся и государство перейдёт на производство более современных средств защиты.

Другим фактором перехода на СВМПЭ станет растущий спрос на материал со стороны гражданской промышленности, которая будет всё чаще использовать его для производства различных изделий.