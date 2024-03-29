«Учесть все особенности работы взрывотехников»: в России создан новый бронежилет «Оберег-С» для сапёров

Расположенный в Туле завод «Октава» создал бронесистему «Оберег-С» для специалистов по гуманитарному разминированию, сообщила пресс-служба «Ростеха», в состав которого входит это предприятие. Костюм для взрывотехников имеет баллистические пакеты специального класса защиты, отличается малым весом и удобен для работы с одного колена. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний. После подтверждения заявленных характеристик он будет запущен в серийное производство. По мнению экспертов, «Оберег-С» обеспечит сапёру защиту при обезвреживании противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов, которые часто встречаются на территориях, подлежащих гуманитарному разминированию.

Тульский завод «Октава» разработал бронежилет «Оберег-С» для сапёров гуманитарного разминирования. Об этом сообщается на сайте «Ростеха», в состав которого входит данное предприятие.

«Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом — всего до 5 кг», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

На «Обереге-С» установлены баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр 1+, обеспечивающие защиту от пистолетных пуль, осколков и поражающих элементов противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4.

Бронежилет оснащается средствами защиты паха и внутренней стороны бёдер, позволяющими сапёру работать с одного колена. Наряду с этим костюм имеет «усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который даёт возможность носить шлем с забралом».

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В конструкции «Оберега-С» предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает «усиливающее действие на позвоночник, надёжно фиксирует и поддерживает поясницу». Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной эвакуации пострадавшего военнослужащего.

Как сообщил генеральный директор «Октавы» Павел Павленко, в настоящее время «Оберег-С» проходит серию испытаний. После подтверждения своих характеристик он будет запущен в серийное производство.

«Специальную модификацию бронежилета «Оберег-С» мы создали под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. В конструкции нового жилета мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников, дополнительно усилив как шею, так и нижнюю часть тела, при этом сохранив мобильность», — отметил Павленко.

Для ближнего и дальнего тыла

Новый костюм для сапёров является модификацией базовой версии бронесистемы «Оберег», разработанной тульскими специалистами в 2023 году в тесном взаимодействии с бойцами СВО. Масса бронежилета в современном исполнении составляет менее 9,4 кг, площадь противоосколочной защиты превышает 76 кв. дм.

«Оберег» представляет собой снаряжение повышенного класса защиты, оснащённое керамическими плитами и противоосколочным обвесом, который защищает воротниковую зону, плечи и пах… В стандартной комплектации мы предлагаем «Оберег» с двумя керамическими плитами, которые защищают жизненно важные органы со стороны спины и груди», — рассказал в декабре прошлого года в интервью RT Павленко.

Как утверждает разработчик, его детище обеспечивает многокомпонентную защиту бойца. На сегодняшний день «Оберег» имеет самый высокий класс защиты, приспособленный под интеграцию в носимое снаряжение, подчеркнул генеральный директор «Октавы».

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Александр Зимовский, модификация «Оберега» для сапёров должна учитывать специфику гуманитарного разминирования.

«Особенность состоит в том, что на территориях, где оно проводится, нет опасности огневого контакта с противником и невысок риск обстрела. Это ближний или дальний тыл СВО. Чаще всего сапёры занимаются обезвреживанием противопехотных взрывных устройств и поиском неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Таким образом, им не требуется массивная защита жизненно важных органов. Этот момент учтён в «Обереге-С». Он весит всего 5 кг, защищает части тела, которые подвержены поражению осколками противопехотных мин», — сказал Зимовский.

Как предполагает эксперт, облегчённая конструкция «Оберега-С» лучше других отечественных бронежилетов приспособлена для работы в тёплое время года.

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«Сапёр нередко вынужден носить на себе большое количество спецоборудования, шлем с забралом. Любой килограмм, особенно в жару, отягощает движение, существенно затрудняет работу, повышает риск теплового удара. Скорее всего, наши конструкторы учли в этом бронежилете этот фактор и смогли несколько облегчить труд взрывотехников», — рассуждает Зимовский.

По мнению эксперта, пользователями «Оберега-С» могут стать как обычные сапёры, так и операторы робототехнических комплексов (РТК) дистанционного разминирования.

Напомним, для возрастающих потребностей в гуманитарном разминировании российская промышленность разработала несколько типов роботизированных платформ.

Так, Ковровский электромеханический завод (входит в «Ростех») создал автономную гусеничную машину МГР-4 «Шмель». Масса робота-сапёра составляет 4 т, скорость движения при разминировании — 1 км/ч. На РТК установлен трал с вращающимися металлическими молотками, которые с врезаются в грунт и разрушают взрывчатку. По ходу движения МГР-4 создаёт вал шириной 2,2 м и способна выдерживать взрыв самой мощной противопехотной мины.

Также новые роботы-сапёры для гуманитарного разминирования разработал расположенный в Челябинске тракторный завод «ДСТ-Урал». Линейка РТК представлена безэкипажной платформой МТ2, которая уже была успешно испытана в Донбассе.

РТК дистанционного разминирования и сапёр ВС РФ в защитном костюме и шлеме с забралом

РИА Новости

© Алексей Майшев

Машина может использовать катковый и бойковый тралы и ковш для инженерных работ. Робот-сапёр уверенно уничтожает взрывоопасные предметы мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте.

В прошлом году завод создал более тяжёлый РТК под наименованием МТ10. Новая платформа получила броню, тяжёлый бойковый трал, радиомодуль и телеметрическое оборудование, как у МТ2.

Современные решения

В настоящее время в арсенал российских инженерных войск входят несколько типов защитных костюмов. Согласно материалам Минобороны РФ, высокими свойствами обладает экипировка ОВР-1 «Сокол». Масса костюма составляет 8,5 кг, что в четыре раза меньше предшествующего образца — костюма «Дублон». Изделие защищает военнослужащего от пистолетных пуль, летящих со скоростью до 550 м/сек, и от осколков различных взрывных устройств.

«Бронированные элементы костюма изготовлены из лёгкого и высокопрочного полиэтилена. Таким образом, сапёр в костюме «Сокол» становится защищённым и от взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель, и реагирующих на присутствие рядом металла», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Также в российские инженерные войска поставляются общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. Данная бронесистема предназначена для групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по формированию проходов в минных полях и обезвреживанию территорий.

«В состав комплекта включён костюм с улучшенными характеристиками, системы аудио- видеосвязи, охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапёра, многофункциональную сапёрную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода», — сообщается на сайте военного ведомства.

Масса ОВР-2-02 составляет 8,5 кг, но в «максимальной комплектации» с дополнительным оборудованием вес достигает 23—24 кг. Костюм защищает жизненно важные органы военнослужащего, воротниковую и паховую зоны. В ОВР-2-02 интегрированы бронепанели типа ADP-AF, изготовленные из прессованного полиэтилена.

Сапёр в экипировке ОВР-2-02 носит шлем ЛШЗ-2ДТМ вместе бармицей (оплечьем) и прозрачным забралом, которое оберегает глаза и при этом не мешает ориентироваться в пространстве.

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Ещё одним современным костюмом сапёра является ЗКС «Доспехи-КП-М». Он защищает военнослужащего от избыточного давления воздушной ударной волны, осколков, воздействия тепла и открытого пламени и травм при падении. В состав экипировки входят защитные куртки, брюки, шорты, рукавицы, а также шлем с прозрачной защитной маской и индивидуальная система охлаждения.

«Костюм комплектуется композитными бронепанелями усиления, не содержащими металлических элементов и обеспечивающих противоосколочную защиту на уровне 1100 м/с (имеется в виду скорость полёта поражающих элементов. — RT). Противоосколочная стойкость шлема в области, закрываемой маской, составляет 700 м/с, в остальных областях 550 м/с», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как заявил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, опыт спецоперации позволит существенно усовершенствовать элементы защиты сапёров. Также эксперт допускает, что внедрение новых средств инженерной разведки и комплексов дистанционного разминирования позволит сократить массу защитной амуниции.

«Работа сапёров крайне важна как на передовой, так и в тылу, где проводится гуманитарное разминирование. Одна из ключевых задач конструкторов, анализирующих опыт СВО, состоит в уменьшении массы амуниции, по крайней мере там, где военнослужащий может использовать дистанционные спецсредства и где ему требуется длительное время сохранять повышенную мобильность. Поэтому появление «Оберега-С» — это, как я полагаю, движение в правильном направлении», — резюмировал Матвийчук.