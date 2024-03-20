«Полное погружение в полёт»: как устроена подготовка расчётов FPV-дронов российской армии

Инструкторы ЦВО с начала года подготовили более 100 операторов ударных FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ. В ходе обучения военнослужащие получают уверенные навыки пилотирования, ремонта, программирования БПЛА, знания по топографии и минно-взрывному делу. По мнению экспертов, FPV-дроны превратились в незаменимое средство поражения военной техники и живой силы противника. Аналитики прогнозируют появление военно-учётных специальностей по эксплуатации этих беспилотников.

Минобороны России сообщило о выпуске более 100 операторов ударных FPV-дронов для подразделений Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих задачи в зоне СВО.

«В рамках курса более 50% учебного времени уделяется отработке техники пилотирования скоростными дронами на симуляторе и практическим полётам на учебной трассе», — говорится на сайте военного ведомства.

Точность поражения операторы FPV-дронов совершенствуют, тренируясь преодолевать «специализированные разноразмерные препятствия»: рамки, арки, окна и траншеи, которые имитируют дверные проёмы, вентиляционные отверстия, люки бронетехники и узкие проходы блиндажей.

«Кроме того, в ходе практических полётов курсанты оттачивают взаимодействие в составе расчётов, в которых первый номер выполняет управление дроном, второй осуществляет подготовку снарядов, обеспечивает качество сигнала, а также ассистирует в поиске, выборе цели и наведении», — заявляют в Минобороны РФ.

Подготовка операторов FPV-дронов в ЦВО

С лета по декабрь прошлого года в центре ЦВО, дислоцированным в Свердловской области, было подготовлено свыше 300 пилотов FPV-дронов. Вместе с данными специалистами обучение проходят операторы «классических» БПЛА коптерного типа, которые используются для разведки, корректировки огня и сброса снарядов.

Также военное ведомство России рассказало об очередном выпуске операторов FPV-дронов для группировки войск «Юг», выполняющей задачи в зоне СВО. В ходе обучения каждый курсант получил навыки пилотирования, ремонта и программирования БПЛА.

«Особое внимание уделяется и минно-взрывному делу, где военнослужащих обучают применять те или иные боеприпасы по живой силе или технике противника. Также инструктор-инженер обучает модернизировать крепление штатных боеприпасов под FPV-дрон», — уточняет пресс-служба Минобороны РФ.

Старший инструктор с позывным «Рокот» заявил, что процесс обучения военнослужащих проходит быстро. Курсанты проявляют «интерес, рвение, желание учиться чему-то новому».

После сдачи экзамена по пилотированию военнослужащих допускаются к боевым вылетам, где они уже на практике выполняют задачи поражения живой силы и бронетехники противника, отметили в Минобороны РФ.

«Богатый боевой опыт»

По информации военного ведомства РФ, обучение навыкам обращения с FPV-дронами развёрнуто на базе центров в военных округах, вузов, общевойсковых и специализированных воинских подразделений.

В январе Минобороны России сообщило о том, что в одном из центров Южного военного округа (ЮВО) осуществляется подготовка операторов разведывательных БПЛА и FPV-дронов. Простые элементы пилотирования осваиваются на компьютерном симуляторе, а практика проходит на специальном тренировочном поле. Курс обучения составляет от двух недель до месяца.

«Под руководством инструкторов-операторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции (СВО), военнослужащих обучают не только управлять дроном, но и грамотно осуществлять обнаружение цели, ориентироваться по координатам, взаимодействовать с артиллерией и штурмовыми группами», — говорится в материалах Минобороны России.

Выпускники центра подготовки операторов FPV-дронов группировки войск «Юг»

Также обучение операторов FPV-дронов осуществляется в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Оно занимает 140 часов, причём на практические полёты отведено более 60% времени. Помимо пилотирования, курсанты изучают военную топографию и инженерное дело.

Как пояснил инструктор центра Александр, выпускники умеют использовать БПЛА не только в ударных, но и разведывательных целях. С использованием дронов они способны корректировать огонь артиллерии, миномётов, подтверждать поражение целей, а также создавать цифровое трансформированное изображение местности и объектов на ней «с точной привязкой к заданной системе координат, создаваемого на основе снимков».

В ближайшее время курс подготовки пилотирования FPV-дронов будет интегрирован в учебные программы Военной академии РВСН имени Петра Великого. Как полагают опрошенные RT эксперты, операторы БПЛА будут заниматься разведкой маршрутов боевого дежурства мобильных ракетных комплексов и выполнять противодиверсионные задачи.

По информации Минобороны РФ, центры подготовки пилотов FPV-дронов развёрнуты на базе 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса. При центре обучения действует мастерская, где инженеры-техники восстанавливают повреждённые БПЛА и программируют их.

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«Военнослужащие проходят обучение по специальной программе под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации с боевым опытом. Для этого оборудованы учебные классы, где, помимо теории, обучаемые имеют возможность проводить тренировки на симуляторах, а также учебный полигон для полётов дронов», — сообщается в материалах военного ведомства.

В ноябре на базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова заработала школа операторов БПЛА. Военнослужащих обучают пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проёмы и правильно занимать позицию для корректировки артиллерии.

«Каждый оператор также обучается проектированию и программированию ударных беспилотников, изучает всю техническую часть и после работы на тренажёрах допускается к полётам на полигоне. Подготовка военнослужащих проходит под руководством опытных инструкторов-наставников, имеющих богатый боевой опыт применения разведывательных беспилотников и ударных FPV-дронов», — подчеркнули в Минобороны РФ.

«Запустил, навёл и забыл»

Как заявил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, оператор FPV-дрона фактически превратился в новую военную профессию. Курсант должен иметь развитый вестибулярный аппарат, хорошее зрение, способность быстро переключать внимание, разбираться в аэродинамике.

«FPV-дрон в полёте нестабилен. Поэтому будущему оператору требуются знания в сфере аэродинамики и налёт 100 часов на авиатренажёре (симуляторе). Это позволит подготовить вестибулярный аппарат к высоким нагрузкам, закрепить навыки быстрой координации движений. Великолепными операторами становятся геймеры — у них хорошо развита мелкая моторика», — Кондратьев.

Схожей точки зрения придерживается гендиректор ЦКБР, научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин. В беседе с RT он подчеркнул первостепенную важность тренировки вестибулярного аппарата.

«Пилот находится в состоянии полного погружения в полёт и его мозг испытывает очень большие нагрузки из-за высоких скоростей и резких манёвров БПЛА. Пилотирование — это очень тяжёлая работа и человека к ней нужно последовательно готовить», — пояснил Кузякин.

По словам эксперта, помимо пилота, в расчёт FPV-дрона входят оператор и инженер-техник. Первый специалист выполняет функционал командира и штурмана, второй — отвечает за настройку, ремонт, техобслуживание и программирование FPV-дронов.

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«FPV-дрон — это летающий компьютер, где есть оперативная память, процессор. Навыки программирования требуются для настройки электроники, особенно полётного контроллера, а также для сопряжения отдельных блоков», — сказал Кузякин.

Эксперты уверены, что в ближайшей перспективе в российской армии появится военно-учётные специальности по управлению и эксплуатации FPV-дронов. Такие специалисты будут заниматься пилотированием, совершенствованием тактики применения и обслуживанием БПЛА.

«FPV-дроны превратились в незаменимое средство поражения военной техники, живой силы в укрытиях и на открытой местности. Бороться с ними средствами РЭБ или огнестрельным оружием очень непросто», — подчеркнул Кондратьев.

Однако, как отметил эксперт, масштабное насыщение FPV-дронами не может обходиться без увеличения числа специалистов и без развития автоматизированных систем управления.

«Сейчас одним FPV-дроном управляет один человек. Конечно, за один боевой выход он может израсходовать несколько дронов, но ему всё равно требуется продолжительный отдых из-за нагрузок на мозг. Выходом из этой ситуации является внедрение технологии самонаведения на цель на финальной траектории полёта. То есть пилот будет запускать FPV-дрон и управлять им небольшой отрезок времени. В армии есть устойчивое выражение «выстрелил и забыл». Здесь будет — «запустил, навёл и забыл», — прогнозирует Кондратьев.

Модель FPV-дрона «Пиранья», которая поразила первый Abrams в составе ВСУ

© Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья»

В комментарии RT военный эксперт Алексей Суконкин отметил важность повышения автоматизации управления FPV-дронами. По его мнению, данный тип БПЛА является фактически новым видом оружия, совершенствованию которого уделяется особое внимание.

«Уже сейчас при грамотной разведке ударный дрон может лететь по ориентирам, что несколько облегчает работу оператора. В будущем неизбежно появятся и более эффективные средства обеспечения автономного полёта. Потому что расчёты FPV-дронов добиваются тех результатов, которыми порой не могут похвастаться даже наши лучшие снайперы», — резюмировал Суконкин.