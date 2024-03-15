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ЦКБР: в России может появиться новая военная специальность для операторов БПЛА

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В России происходит переосмысление сложившейся практики применения дронов, теперь речь идёт о новой волне БПЛА — морских, наземных и FPV-дронах, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Существующая военно-учётная специальность «Оператор БПЛА» была введена достаточно давно и не учитывает образовавшиеся тенденции, соответственно, по ней нельзя подготовить специалиста по новым видам беспилотников. Поэтому сейчас создаётся новая ВУС», — цитирует Кузякина ТАСС.

По его словам, спецоперация на Украине «выпукло показала», что БПЛА бывают очень разными.

«Примерно как артиллерия и обычные стрелковые вооружения. Технически они одинаковые, в них заложен одинаковый принцип стрельбы. Но никому в голову не придёт объединять ВУС артиллеристов и мотострелковых подразделений», — продолжил специалист.

На поле боя теперь вышли «вчерашние «игрушки» и продемонстрировали феноменальную эффективность, подчеркнул Кузякин.

Как отмечал в феврале министр обороны России Сергей Шойгу, основные усилия Восточного военного округа в 2024 году будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов и операторов беспилотников.

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