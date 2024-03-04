«В этом году настал черёд Abrams»: разработчик — о боевых возможностях FPV-дрона «Пиранья»

FPV-дрон «Пиранья» получил известность после того, как стал первым российским ударным беспилотником, который поразил американский танк Abrams. На сегодняшний день Симбирское конструкторское бюро (СКБ) изготовило свыше 8 тыс. этих FPV-дронов. Об этом в интервью RT сообщил представитель предприятия. По его словам, в настоящее время российские войска получают модификации БПЛА в вариантах камикадзе и бомбардировщика с системой сброса боеприпасов от РПГ-7. По информации разработчика, дрон способен носить полезную нагрузку 4,5 кг и уничтожать цели на дальности до 15 км.

— После удара по американскому танку Abrams Симбирское конструкторское бюро «Пиранья» и его одноимённый FPV-дрон стали, можно сказать, известны на весь мир. Расскажите немного о компании. Когда началось производство БПЛА?

— Производство FPV-дронов началось зимой 2023 года. До этого компания имела иное название, занималась совершенно другим бизнесом. С начала СВО компания передавала нашим бойцам одежду, элементы экипировки, средства связи. Военнослужащие нас поблагодарили, но постоянно сетовали на нехватку БПЛА.

2022 год был тяжёлым в этом отношении, но вместе с тем данная ситуация послужила импульсом для многих гражданских предприятий России переформатировать свою деятельность на удовлетворение потребностей фронта.

Не скрою, первоначально мы закупали дроны и все комплектующие к ним в Китае. Однако очень быстро мы стали отходить от такой практики, наняли специалистов, создали полноценное конструкторское бюро и организовали три производственных цеха. Фактически компания полностью была перестроена под изготовление БПЛА.

На сегодняшний день мы выпустили свыше 8 тыс. дронов. Наши «Пираньи» приобретают благотворительные фонды, частные спонсоры бойцов СВО, Минобороны и власти регионов, в том числе правительство нашей родной Ульяновской области. Дроны поставляются в разные подразделения ВС РФ и используются почти на всех направлениях.

— Что вам известно о поражении американского танка?

— Об успешном ударе по Abrams мы узнали от бойца с позывным Коловрат. Сейчас ещё идёт выяснение обстоятельств этого безусловного успеха наших ребят на передовой, и поэтому я не могу развёрнуто рассказать об этом событии.

На данный момент могу сообщить, что, по всей видимости, по американскому танку отработали два кумулятивных боеприпаса от РПГ-7, который чаще всего носит «Пиранья». До этого наши бойцы пытались применить по Abrams ВТ-40 и «Упырь», но эти БПЛА не смогли прорваться к американцу.

Как правило, при удачном попадании кумулятивные боеприпасы способны контузить экипаж и вывести из строя электронику. При этом полностью танк, конечно же, не уничтожается. Удары FPV-дронами позволяют остановить машину либо заставить экипаж повернуть обратно.

Судя по кадрам, на которых запечатлён обстрелянный Abrams, после нашей «Пираньи» по нему отработали другие средства поражения. По крайней мере, наши ребята на передовой всегда стараются наносить несколько ударов. Первый выполняет функцию шокирующего и способен вызывать панику у экипажа, особенно когда он плохо обучен и недостаточно мотивирован. Если экипаж отказывается покидать машину, то по нему прилетает как минимум два-три дрона. По возможности применяется артиллерия или ПТРК.

Кадры поражённого танка Abrams

После провалившегося контрнаступления западные танки и бронетехника у противника в дефиците, он старается её беречь. Удары по ним неизбежно влекут репутационные издержки для спонсоров киевского режима.

В прошлом году наши бойцы развеяли миф о неуязвимости немецких Leopard, в этом году настал черёд Abrams.

Коллектив Симбирского конструкторского бюро гордится тем, что именно «Пиранья» открыла счёт поражённым американским танкам. Правда, в этой истории необходимо выделить заслуги расчёта дрона и разведчиков, которые своевременно обнаружили американца.

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— Скажите, когда была выпущена первая «Пиранья»? Что представляет собой этот FPV-дрон?

— Первая «Пиранья» была создана в январе 2023 года. За это время она претерпела несколько усовершенствований и в нынешнем виде, на наш взгляд, представляет собой один из самых эффективных FPV-дронов в России.

Подтверждение тому — большое количество поражённых блиндажей и других фортификаций противника. Именно эти цели считаются основными в силу того, что FPV-дрон способен залететь непосредственно внутрь вражеского инженерного сооружения. Не так часто, но весьма результативно, как мы видим, «Пиранья» применяется и по военной технике ВСУ, в том числе западного производства.

Для фронта СКБ производит два типа дронов: классический камикадзе и FPV-бомбардировщик, оснащённый системой сброса «морковок» (жаргонное обозначение стандартных снарядов от РПГ. — RT). В настоящее время в зоне СВО используются модификации «Пиранья 7» и «Пиранья 10», в том числе с тепловизором.

Грузоподъёмность «Пираньи» может достигать 4,5 кг. Дальность полёта — до 15 км. Однако эти показатели не означают, что «Пиранью» можно снарядить максимально возможной полезной нагрузкой и после этого отправлять на поражение цели на дистанции 15 км. При установке взрывчатки массой 4,5 кг дальность полёта аппарата, естественно, будет гораздо скромнее. Тем не менее соотношение объёма полезной нагрузки и дальности у «Пираньи» одно из лучших в России.

В декабре прошлого года наш БПЛА проходил апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ. В ходе испытаний «Пиранья» показала превосходные для FPV-дрона результаты. Наш аппарат с полезной нагрузкой 3,1 кг смог поразить цель на дистанции 13 км. При этом в зоне СВО подавляющее большинство FPV-дронов, в том числе с вражеской стороны, работают на дистанциях в пределах 4—6 км.

Модель дрона «Пиранья», которая поразила Abrams

© Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья»

Недавно «Пиранья» прошла ещё одну апробацию Минобороны РФ в Луганской Народной Республике. По её итогам мы получили официальное заключение военного ведомства о том, что заявленные тактико-технические характеристики нашего дрона соответствуют его реальным возможностям.

Осенью прошлого года «Пиранья» приняла участие в соревнованиях, организованных военным инновационным технополисом «Эра» (Анапа). На черноморском побережье собрались почти все ведущие разработчики БПЛА. Детище СКБ оказалось единственным аппаратом, который смог преодолеть помехи, поставленные средствами РЭБ, и сохранить почти кристально чистую картинку в VR-очках оператора.

— За счёт чего «Пиранье» удаётся преодолевать воздействие средств РЭБ?

— «Пиранья» оснащается уникальными видеопередатчиками нашей собственной разработки. Главным образом именно они обеспечивают устойчивость канала управления. Другие FPV-дроны нередко теряют связь с операторами, преодолев буквально 1—2 км. Также «Пиранья» летает на нестандартных частотах. И пока так называемый окопный РЭБ бессилен против неё.

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В ближайшие месяцы СКБ планирует изготовить новую модификацию «Пираньи». Это будет аналог украинской «Бабы-яги». Дрон будет отличать улучшенная винтомоторная группа, солидная грузоподъёмность, тепловизионная камера и работа на зашифрованных частотах.

— Насколько велика зависимость от Китая и других зарубежных поставщиков в производстве «Пираньи»?

— В общей сложности в «Пиранье» порядка 70% комплектующих, которые изготавливаются в СКБ. Помимо видеопередатчиков, это модули, антенны, полётные контроллеры и регуляторы оборотов. Мы стремимся постоянно улучшать их качественные характеристики. Почти все остальные детали нам поставляют партнёры из России. Зависимость от Китая минимальна.

Добавлю, что в современных условиях показатель локализации производства становится критически важным для разработчиков БПЛА. Сейчас в любом аппарате, который изготавливается для зоны СВО, должно быть как можно больше «родных» компонентов. Для этого предприятия должны постоянно вкладываться в инновации, обновлять дрон каждые два-три месяца. В противном случае БПЛА будут бесполезны, учитывая бурное развитие антидроновых средств.

К тому же из-за западных санкций работать с компаниями из КНР становится всё сложнее. Данное обстоятельство СКБ воспринимает как неизбежную реальность и стимул для интеграции новых решений.

— Какие меры, на ваш взгляд, необходимо принять, чтобы поддержать развитие сектора FPV-дронов?

— Первый стратегически важный фронт работ — это локализация производства элементной базы. Раньше усилия по возрождению отечественной микроэлектроники не приносили весомых результатов из-за отсутствия достаточно объёмного гражданского рынка сбыта внутри РФ. Сегодня он сформирован и, очевидно, будет только расти.

Чтобы запустить производство конкретной ЭКБ (электронной компонентной базы. — RT), имеет смысл утвердить единый стандарт наиболее востребованных микрочипов, микропроцессоров, плат и выпускать их в больших количествах на одном из госпредприятий.

Второй важнейший фронт работ — это наращивание компетенций в области искусственного интеллекта. Развитие нейросетевых технологий позволит автоматизировать процесс идентификации, сопровождения цели и наведения на неё средств поражения.

Данную систему СКБ презентовало на форуме «Армия-2023». В течение нынешнего года конструкторское бюро планирует довести её до опытного образца и испытать.

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Наряду с этим развитие нейросетевых технологий позволит автоматизировать управление дронами. Грубо говоря, один оператор вместо двух-трёх аппаратов сможет контролировать работу десяти.

Третий фронт работ — это помехозащищённая навигация. С нашей точки зрения, для эффективного применения БПЛА, в том числе роя дронов, необходимо развивать оптическую навигацию с применением заранее загруженных в аппараты планов местности. По ним воспроизводится сравнение с исходным изображением местности и привязка точки, на которой находится дрон, к координатам, такая же процедура проводится на всех аппаратах в составе роя.

— Описывая инцидент с поражением Abrams, вы сказали, что большое значение имело мастерство оператора и разведчиков. Можно ли сделать вывод, что качество дрона всё же вторично?

— Как и любое другое вооружение, FPV-дрон — это лишь средство, небольшая металлическая конструкция. Да, беспилотник должен соответствовать реалиям театра военных действий, но решающее значение имеет уровень подготовки военнослужащих.

Применительно к СВО — это не только мастерство оператора. Запуску FPV-дронов предшествует тщательная разведка как минимум на тактическую глубину обороны противника. Поэтому чаще всего БПЛА работают по вскрытым целям, что априори упрощает работу оператора.

Иногда FPV-дроны отправляются на свободную охоту, но перед ней проводится разведка с той лишь разницей, что она не такая детальная, как хотелось бы. В любом случае оператор БПЛА знает, в каком квадрате он сможет разглядеть противника.

Новоизготовленные FPV-дроны «Пиранья»

© Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья»

Боевые задачи для наших бойцов в зоне СВО постоянно усложняются. Противник регулярно вводит в строй новые средства РЭБ, экспериментирует с маскировкой, предпринимает другие действия, чтобы запутать российскую разведку.

Кроме того, мы видим, как увеличиваются дистанции применения FPV-дронов. Это означает необходимость обеспечения ретрансляции сигнала. Для этого на определённых точках необходимо устанавливать антенны или поднимать в воздух коптеры с соответствующим оборудованием. Так что кадры, как и прежде, решают многое, если не всё.