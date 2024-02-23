«Практически невозможно перехватить»: как создавалась и совершенствовалась авиационная ракета Р-77

23 февраля 1994 года на вооружение ВВС и ПВО России была принята ракета класса «воздух — воздух» Р-77. Она была создана специалистами ГосМКБ «Вымпел» и других оборонных предприятий для поражения высокоманёвренных целей на средних дистанциях. Изначально боеприпас предназначался для новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29. Впоследствии Р-77 и её модификации получили многие боевые самолёты оперативно-тактической авиации РФ. Главная особенность ракеты состоит в реализации принципа «выстрелил и забыл», что позволяет лётчику не сопровождать её после пуска. Сейчас в арсенале ВКС находятся модернизированные версии Р-77. По словам экспертов, эти ракеты могут быть востребованы в ходе СВО для борьбы с истребителями и западными ракетами.

Ровно 30 лет назад на вооружение ВВС и ПВО России была принята сверхзвуковая ракета средней дальности Р-77. Она предназначалась для борьбы с высокоманёвренными целями противника и достижения паритета с США по вооружению класса «воздух — воздух».

По словам опрошенных RT экспертов, в первую очередь Р-77 была востребована в арсенале новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29, который мог вести воздушный бой на разных дистанциях и уничтожать американские самолёты и ракеты.

«Основные работы по Р-77 происходили в 1980-е годы. Они были частью, если так можно выразиться, стратегического замысла, состоявшего в том, чтобы не позволить США достичь преимущества в воздухе. Напомню, в конце холодной войны американская авиация переоснащалась на F-16 и F-15 с высокоэффективными ракетами. Для борьбы с этими угрозами СССР создавал сверхманёвренный МиГ-29 и новое вооружение для него», — напомнил в комментарии RT экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков отметил в разговоре с RT, что новая ракета для МиГ-29 была хорошо адаптирована под поражение натовских воздушных целей на средней дистанции.

«Для воздушного боя на средней дистанции стране требовалась ракета, которая могла бы совершать манёвры с перегрузками. Для этого в конструкции Р-77 предусмотрели инновационное решение, использовав кили решётчатого типа. При обдуве в аэродинамических камерах они позволяли ракете в большом диапазоне формировать углы атаки по отношению к цели. К тому же Р-77 летала с достаточно высокой скоростью, имея твердотопливный двигатель», — рассказал Леонков.

Авиационная ракета класса «воздух — воздух» Р-77 на узле подвески вооружения истребителя ВКС России, задействованного в СВО

РИА Новости

Новые модификации

Разработка Р-77 стартовала по решению Военно-промышленной комиссии при правительстве СССР от 19 марта 1980 года. Боеприпас должен был поражать не только самолёты, но и авиационные ракеты «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, AIM-54 Phoenix, а также ракеты типа MIM-104 ЗРК Patriot.

Реализация проекта была поручена государственному машиностроительному конструкторскому бюро (ГосМКБ) «Вымпел», НПО «Молния», Государственному научно-исследовательскому институту авиационных систем (ГосНИИАС) и Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ).

Также по теме «Гарантированное поражение цели»: как создавалась и совершенствовалась стратегическая ракета Х-55 40 лет назад на вооружение советских ВВС была принята первая серийная стратегическая крылатая ракета Х-55. Боеприпас имел рекордную...

Испытания Р-77 начались в 1983 году, сначала они проходили без системы наведения целей. Пуски по мишеням осуществлялись с 1988 по 1991 год. В качестве условных объектов поражения использовались БПЛА Ла-17, беспилотные модификации самолётов Ту-16 и МиГ-21.

Р-77 выполнена по нормальной аэродинамической схеме с Х-образным крылом и цельноповоротным Х-образным оперением с решётчатыми аэродинамическими поверхностями.

Длина ракеты составляла 3,6 м, масса — 175 кг, дальность применения — до 100 км, скорость — 4—4,5 М, высота полёта поражаемой цели — от 20 м до 25 км. Р-77 могла оснащаться осколочно-фугасной, стержневой с микрокумулятивными поражающими элементами и другими типами боевых частей.

Как рассказал в комментарии RT военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, испытания Р-77 прошли успешно, но по их итогам ракету не удалось полноценно принять на вооружение авиации из-за наступившего после распада СССР кризиса. В тяжелейших условиях начала 1990-х годов проект практически спас контракт с Индией, рассказал аналитик. Для нужд ВВС этой страны была разработана модификация РВВ-АЕ, которая фактически является копией прошедшего испытания изделия.

«Работа над созданием ракеты продолжалась более десяти лет. Нужно было учесть все особенности её эксплуатации на севере и юге страны и, кроме того, учесть пожелания партнёров по военно-техническому сотрудничеству, которым мы поставляли свои самолёты и комплекты вооружения к ним. Также испытания пришлись на эпоху распада Советского Союза. Тогда проект по факту реанимировала Индия, решившая оснастить свои ВВС нашими самолётами и авиационными ракетами. Согласно открытым данным, Нью-Дели закупил сотни экспортных Р-77», — пояснил Дандыкин.

По информации корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), РВВ-АЕ предназначена для перехвата истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолётов, самолётов военно-транспортной авиации, крылатых ракет в любое время суток и в условиях постановки противником радиоэлектронных помех.

Иллюстративное изображение ракеты РВВ-АЕ (модификация Р-77)

© КТРВ

Конструктивной особенностью РВВ-АЕ является использование решётчатых рулей с электрическим приводом. Такое техническое решение по-прежнему не имеет аналогов в мире. Ракета оснащается инерциальной системой наведения с радиокоррекцией. Она имеет дальность 80 км и является носителем боевой части массой 22,5 кг.

Позднее «Вымпел» разработал модификацию под названием РВВ-АЕ-ПД с комбинированным ракетно-прямоточным двигателем. Благодаря новой силовой установке изделие имеет существенно более высокую дальность в сравнении с базовым и экспортными образцами. Как предполагают эксперты, РВВ-АЕ-ПД способна поражать цели на расстоянии до 120—180 км.

Также «Вымпел» разработал модификацию под названием РВВ-СД (Р-77-1) дальностью 110 км. Ракета оснащается стержневой мультикумулятивной боевой частью. Стартовая масса боеприпаса не превышает 190 кг.

Также по теме «Просверливать» броню и укрепления противника»: как совершенствуются российские планирующие авиабомбы В 2024 году будет изготовлена первая партия планирующей кассетной авиабомбы «Дрель», сообщает пресс-служба «Ростеха». Новый боеприпас,...

Поддержка ПВО

Как отмечают эксперты, современные модификации Р-77 входят в арсенал почти всех самолётов оперативно-тактической авиации России, позволяя им при необходимости наносить удары по различным типам воздушных целей, в том числе ракетам.

По словам Алексея Леонкова, оснащение ракетами семейства Р-77 и другими боеприпасами класса «воздух — воздух» позволяет многоцелевым самолётам ВКС России выполнять функцию средств ПВО.

«Сейчас, как и в годы холодной войны, истребитель выполняет роль поддержки системы противовоздушной обороны. Он способен первым встречать средства нападения противника на дальних рубежах, перед тем как крылатые ракеты долетят до зоны действия таких комплексов ЗРК дальнего радиуса действия, как С-400 и С-300В4», — пояснил эксперт.

Основными преимуществами семейства ракет Р-77 Леонков назвал сверхзвуковую скорость, высокую манёвренность, современную аппаратуру наведения и противодействия радиоэлектронным помехам противника.

«Р-77 способна быстро выдвигаться на рубеж атаки и, совершив манёвр, бить по цели. В ракете реализован принцип «выстрелил и забыл», то есть лётчику не нужно сопровождать её. Насколько я понимаю, если Р-77 захватывает цель, то вероятность её поражения очень велика. У ракеты эффективная система наведения и отличные скоростные качества. Р-77 практически невозможно перехватить, заглушить и предсказать траекторию её полёта», — отметил Леонков.

Как предполагают эксперты, модификации Р-77 могут использоваться ВКС России в рамках спецоперации для поражения самолётов, крылатых и зенитных ракет.

«Официально о применении Р-77 в СВО не сообщалось. Однако данные Минобороны РФ о количестве и номенклатуре перехваченных целей позволяют сделать вывод о достаточно широком применении ракет «воздух — воздух», включая Р-77, по ракетам и авиатехнике ВСУ», — заявил Алексей Леонков.

Самолёт ВКС России

© ОАК

По его мнению, семейство Р-77 сможет эффективно работать и по западным самолётам, которые ВСУ, вероятно, получат в текущем году. Аналогичной точки зрения придерживается и Василий Дандыкин.

«F-16 — основная рабочая лошадка натовских ВВС. Получив эти самолёты, противник рассчитывает начать охоту за нашими истребителями-бомбардировщиками Су-34, которые с помощью авиационных бомб разрушают узлы обороны, уничтожают технику и склады ВСУ. Противостоять F-16 могут Су-57 и Су-35, в том числе с помощью Р-77», — прогнозирует эксперт.

При этом он уточнил, что средний радиус остаётся оптимальной дистанцией поражения в современном воздушном бою, когда самолёты обеспечены бортовыми радиолокационными станциями, а ракеты — головками самонаведения.