«Гарантированное поражение цели»: как создавалась и совершенствовалась стратегическая ракета Х-55

40 лет назад на вооружение советских ВВС была принята первая серийная стратегическая крылатая ракета Х-55. Боеприпас имел рекордную для своего времени дальность — 2,5 тыс. км. Этот показатель позволял самолётам стратегической авиации выполнять пуски вне зоны досягаемости ПВО противника. Кроме того, Х-55 могла маневрировать на малой высоте, огибая рельеф местности, что существенно затрудняло её перехват. Ракета получила термоядерную боевую часть, а в 1990-е годы российские специалисты создали модификацию Х-555 уже с обычным боевым блоком. По мнению экспертов, с появлением Х-55 СССР получил возможность гарантированно преодолевать эшелонированную ПВО противника.

31 декабря 1983 года арсенал Военно-воздушных сил СССР пополнился стратегической крылатой ракетой Х-55 с дальностью 2,5 тыс. км. Боеприпас был разработан коллективом машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» под руководством академика Игоря Селезнёва.

Как заявили опрошенные RT эксперты, Х-55 стала первой серийной крылатой ракетой большой дальности (КРБД) для пусков самолётами стратегической авиации. Оружие было создано для прорыва системы ПВО важных наземных объектов и авианосных ударных группировок (АУГ) противника.

«Х-55 — наша первая полноценная стратегическая ракета воздушного базирования. Она создавалась для повышения эффективности поражения плотно прикрытых целей противника и безопасного осуществления ракетных пусков, то есть боевых пусков за пределами зоны действия ПВО», — рассказал в беседе с RT экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев добавил в разговоре с RT, что появление Х-55 помогло решить проблему преодоления эшелонированной ПВО противника, которая включает истребители и зенитные ракетные комплексы (ЗРК).

«До первой половины 1970-х годов, когда началось создание X-55, авиационное ракетостроение СССР развивалось по принципу «быстрее, выше, сильнее». Стратегическая авиация нашей страны была вооружена сверхзвуковыми ракетами дальностью несколько сотен километров и высотой полёта на уровне истребителя. Однако тенденции в сфере ПВО диктовали иной подход: прежде всего крылатая ракета должна была быть маловысотной, а не скоростной», — пояснил Корнев.

В основу конструкции новой крылатой ракеты воздушного базирования легли результаты научно-исследовательской работы (НИР) «Эхо», которую провели сотрудники Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Учёные установили, что для преодоления ПВО эффективнее всего применять малогабаритные дозвуковые крылатые ракеты, используя имеющийся запас топлива для повышения дальности. При этом пуски должны быть массированными, а полёты проходить на малой высоте с огибанием рельефа местности.

Сторонником этой идеи являлся и сам создатель Х-55. С 1973 года Игорь Селезнёв работал в МКБ «Радуга» в должности заместителя главного конструктора, а с 1974 года, после безвременной кончины руководителя предприятия Александра Березняка, был назначен главным конструктором.

Ракета Х-55

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По словам Корнева, новый принцип ракетостроения был закреплён в постановлении правительства СССР от 8 декабря 1976 года — именно этот документ дал официальный старт созданию Х-55.

«Практическая реализация постановления от 8 декабря 1976 года имела огромное значение для наших вооружённых сил. В итоге СССР удалось существенно снизить вероятность перехвата ракет новейшим на тот момент ЗРК Patriot и палубной авиацией США», — подчеркнул эксперт.

«Расчистить путь»

Испытания опытного образца X-55 проходили в Астраханской области на базе 929-го Государственного лётно-испытательного центра им. Чкалова. Первый пуск Х-55 был выполнен 23 февраля 1981 года. Весь цикл испытаний завершился в декабре 1982 года.

Первоначально серийное производство Х-55 было организовано на Харьковском авиационном промышленном объединении, но в 1986 году его перенесли на Кировский механический завод. Производство агрегатов для ракеты было развёрнуто на Смоленском авиазаводе.

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По словам экспертов, многие тактико-технические характеристики (ТТХ) Х-55 по-прежнему не разглашаются. Однако, согласно общепринятым данным, длина КРБД составляла чуть менее 6 м, размах крыла — 3,1 м, стартовая масса — около 1,2 т, крейсерская скорость — 720—830 км/ч.

Х-55 оснащалась компактной термоядерной боевой частью (БЧ) весом 410 кг. Автоматика этого боеприпаса имела современные алгоритмы, которые учитывали характер складывающейся в полёте обстановки.

Как предполагает Корнев, термоядерная БЧ не только усиливала поражающую мощь ракеты, но и создавала при подрыве электромагнитный импульс, нарушавший работу радиолокационных средств противника. При определённых обстоятельствах даже одна Х-55 могла «расчистить путь» остальным КРБД, подчеркнул эксперт.

«Создание Х-55 помогло решить вопрос гарантированного поражения авианосца и другой стратегически важной цели при массированном пуске. Очень удачной оказалась аэродинамическая схема, которая обеспечила ракете скрытность и хорошую манёвренность. Конечно, противник был способен перехватить одну или несколько ракет, но если это происходило уже вблизи цели, то термоядерный взрыв выводил из строя радары и электронное оборудование неприятеля, лишая его тем самым возможности как-то защититься от новой атаки», — сказал Корнев.

Авианосная группа ВМС США

AFP

© MCSN JAMES R. EVANS / US DEPARTMENT OF DEFENSE

Сергей Хатылев также считает адекватной установку термоядерной БЧ на Х-55. По словам экс-военачальника, такой подход полностью отвечал жёстким реалиям холодной войны.

«Х-55 имела рекордную дальность в своём классе и стала одной из самых опасных крылатых ракет холодной войны. Никакая американская ПВО уже не могла рассчитывать на отражение атаки этими ракетами. Более того, по ряду характеристик Х-55 до сих пор остаётся непревзойдённой в своём классе», — добавил эксперт.

«Ложные цели»

Дальнейшим развитием детища МКБ «Радуга» стала модификация Х-55СМ с увеличенной дальностью полёта. Х-55СМ была оснащена накладными топливными баками, что позволило увеличить дистанцию нанесения удара до 3,5 тыс. км. Боеприпас был принят на вооружение в 1987 году.

Впоследствии, после распада СССР, инженеры «Радуги» создали модернизированную ракету Х-555. Как отметили эксперты, улучшения коснулись аэродинамики и бортового оборудования. Таким образом, удалось уменьшить радиолокационную заметность и улучшить навигационные качества ракеты.

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«В Х-555 удалось уменьшить ЭПР (эффективную площадь рассеяния. — RT), то есть она стала менее заметной для радаров противника. Наряду с этим улучшились её манёвренность и точность», — сказал Дмитрий Корнев.

Как подчеркнул эксперт, создание Х-555 было продиктовано необходимостью реализации потенциала ракеты в новых геополитических условиях 1990-х годов. В частности, ракета получила неядерную боевую часть в той же массе, что Х-55. При этом усовершенствованный боеприпас может оснащаться фугасной, проникающей и кассетной БЧ. Боевое крещение Х-555 получила в ходе сирийской операции.

По предположительным данным Военной хроники, в СВО используются в том числе советские Х-55, но без термоядерной БЧ. Такие снаряды нужны для отвлечения средств ПВО от реальных целей. Кроме того, их применение позволяет лучше изучить возможности системы противовоздушной обороны неприятеля.

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РИА Новости

«Также Х-55 без БЧ могут оснащаться уголковыми отражателями и другими устройствами для имитации различных типов целей с разными отражающими поверхностями, что позволяет осложнить работу радаров и замедлить наведение украинских ЗРК... по целям. Аналогичные ложные цели используются и на других крылатых ракетах воздушного и морского базирования», — говорится в сообщении Военной хроники.

Как считает Корнев, Х-55 продолжают помогать российским военным. По его словам, средства ПВО, которые использует киевский режим, не могут отделить лишённые боевых частей ракеты от реальных средств поражения. В результате противник вынужден расходовать для уничтожения Х-55 дорогостоящие зенитные управляемые ракеты.

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При этом модернизированная ракета Х-555 с обычной боевой частью, с точки зрения Корнева, весьма эффективна против объектов киевского режима, прикрытых западными ЗРК.

«Нельзя исключать, что Х-555 по-прежнему производится или будет модернизирована. У неё современная аэродинамическая схема, большая дальность. Вопрос лишь в экономической целесообразности, так как у России есть более эффективная стратегическая ракета Х-101, которая также применяется в СВО», — отметил эксперт.

По словам Корнева, к преимуществам Х-101 относят малую заметность и точность. Ракета имеет модификацию с обычной боевой частью и термоядерной. Максимальная дальность полёта боеприпаса составляет 4,5 тыс. км.

«Х-101 — новая стратегическая ракета. Она выполнена с использованием радиопоглощающих материалов, имеет значительную дальность и способна поражать широкий спектр защищённых целей. Однако создание Х-101 было бы невозможным без использования задела, полученного при разработке Х-55/Х-555», — подчеркнул Корнев.